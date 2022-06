Le centre de vaccination de Pau fermé, les pharmacies se préparent à vacciner

Le centre de vaccination de Pau ferme ce mercredi après un an et demi d'activité. Désormais, pour se faire vacciner contre le covid, il faudra se rendre chez un médecin généraliste, un infirmier ou une pharmacie.

Après 76 semaines d'activité, le centre de vaccination à Pau a fermé ce mercredi en fin de journée. Il avait ouvert en janvier 2021. Le centre de vaccination a enregistré 146.000 patients. Autre chiffre transmis pas la ville de Pau : 260.000 injections (Moderna, Pfizer, Pfizer pédiatrique et Novavax) y ont été réalisées. En sachant que le pic de vaccination était en juin/juillet/août 2021 où il y a eu jusqu'à 115.000 injections. Le centre ferme parce que l'activité avait beaucoup baissé ces derniers temps.

Déjà beaucoup de demandes dans les pharmacies

Désormais les gens qui souhaitent se faire vacciner contre le covid devront aller chez leur généraliste ou à la pharmacie. Les Palois qu'on a croisés devant le centre de vaccination disent que c'est mission impossible : "Les médecins refusent, les pharmacies refusent parce qu'ils n'ont pas assez de patients pour faire un flacon", "Je vais à la pharmacie, ils vont m'appeler en septembre", "Alors qu'on entend que le covid revient, il faut remettre les masques parce qu'on va passer un été où on ne pourra pas se faire vacciner, c'est le minimum de précautions",...

Des Palois devant le centre de vaccination de Pau qui ferme Copier

Les derniers patients pour les injections contre le covid au centre de vaccination de Pau © Radio France - Marion Aquilina

Florence de la Mansardière est pharmacienne à Pau : "Les généralistes, les pharmaciens et les infirmiers vont vacciner, je commande d'ailleurs des vaccins pour les infirmiers. Je commence, en peu de temps, j'ai plein de créneaux pris, c'est le gros rush". Elle a plus de demandes pour le Pfizer que pour le Moderna et elle s'organise pour qu'il n'y ait pas de perte. Entre 50 et 70 personnes ont pu bénéficier de vaccins le dernier jour au centre de vaccination de Pau.