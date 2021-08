Le centre de vaccination de Tarbes déménage à Juillan, près de l'aéroport

Après le déménagement du centre de vaccination de Pau, c'est au tour de celui de Tarbes de poser ses valises ailleurs. Depuis ce lundi 30 août 2021, pour recevoir une dose, il faut se rendre au Téléport 4 à Jullian, tout près de l'aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées. Une nouvelle localisation dans des bureaux vacants appartenant à l'agglo qui ne convient pas à tout le monde.

Un nouvel centre à quelques kilomètres de l'ancien

Ce changement de lieu n'était pas discutable, le parc des expositions n'était plus disponible. "On a changé d'endroit, pour libérer la foire expo qui va enclencher sa reprise économique, explique Véronique Dutrey, la coordinatrice des vaccinateurs du centre. Puisque de toute façon, maintenant, les salons et les foires vont pouvoir reprendre". Le parc des expositions avaient gracieusement mis à disposition ses murs pour permettre aux équipes de s'installer dans un grand espace et de pouvoir vacciner le maximum de personnes.

Le nouveau centre, à Juillan, garde à peu près les mêmes ambitions en termes de nombre de piqures. "Sur les dernières semaines, on faisait quasiment 1 200 vaccinations par jour", précise Cyrille Bouteille, la coordinatrice du centre de vaccination. Ce lundi, pour le premier jour au Téléport, ce chiffre a été revu à la baisse, environ 600 injections, le temps de s'approprier ces nouveaux lieux. "L'objectif est tout de même de remonter très vite aux alentours de 1 000. On va d'ailleurs ouvrir plus longtemps, notamment entre midi et deux", indique la coordinatrice. Le centre de vaccination qui comptabilise plus de 120 000 injections depuis le début de la campagne, au mois de janvier 2021.

Le déménagement s'est fait le week-end, sans pour autant interrompre les opérations de vaccination. © Radio France - Dimitri Morgado

Une localisation qui ne plaît pas à tout le monde

Ce nouveau lieu divise les principaux concernés, ceux qui viennent se faire piquer. Il a ceux qui ont fait leur première injection au parc des expositions et qui n'aiment pas le nouvel endroit. "J'avais fait ma première dose à la foire expo et j'avais préféré, explique l'une des patientes après sa deuxième piqure. C'était plus grand. Là, on est un peu à peu les uns sur les autres". Une autre trouve qu'il est trop loin "C'est excentré. Donc, je trouve pas ça bien. Si on n'a pas de bagnoles, je ne sais pas comment on fait franchement". Mais il y en a aussi qui apprécient la disposition de cette salle. "C'est juste un peu plus loin, mais ça ne change rien du tout. C'est plus agréable et plus lumineux qu'un grand hall froid", explique un patient.

Le centre de vaccination se situe maintenant au deuxième étage du Téléport 4 à Juillan. © Radio France - Dimitri Morgado

Comment venir au centre de vaccination ?

Le centre de vaccination est ouvert du lundi au samedi, de 8 heures à 18 heures, et la prise de rendez-vous se fait sur Doctolib ou au 0800 54 19 19. Le Téléport 4 est accessible en voiture, mais aussi en transport en commun. Deux lignes de bus TLP Mobilités mènent au plus près du centre : la ligne 7 qui relie la gare de Tarbes et l'aéroport, et la ligne TL entre la gare de Tarbes et celle de Lourdes.