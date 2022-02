Le centre de vaccination des Costières fermera le 28 février à Nîmes

Le centre de vaccination avait rouvert début décembre dans la salle d'exposition des Costières à Nîmes. Porté par la Ville de Nîmes en coopération avec les professionnels de santé libéraux, il a permis de réaliser plus de 26.000 injections de vaccin contre le Covid. Plus de 245. 000 depuis janvier 2021. Confortée par un grand nombre de personnes ayant déjà un parcours vaccinal complet et un taux de fréquentation en déclin, la Ville ferme son équipement lundi 28 février. « La vaccination au Covid 19 va désormais prendre le circuit ordinaire. Pharmaciens, médecins, sages-femmes, infirmiers… la Ville mobilise et accompagne les professionnels de santé libéraux nîmois qui vaccineront dans leurs cabinets médicaux et officines », explique Dolores Orlay-Moureau, Adjointe déléguée à la Santé, à l’Hygiène et à la Prévention des risques sanitaires.

Le centre de dépistage des Costières reste ouvert. 13.646 tests ont été réalisés au mois de janvier 2022 dont 36,20% était positifs en moyenne.