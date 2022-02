Le centre de vaccination et de dépistage du Scarabée, près de Roanne, va fermer ses portes

Fini les vaccins et les écouvillons dans l'enceinte du Scarabée. Le centre de vaccination et de dépistage installé dans salle de spectacle de Riorges, dans la Loire, va fermer ses portes. Selon la préfecture, il n'y a plus assez de demandes.

Le centre de vaccination et de dépistage du Scarabée, la salle de spectacle située à Riorges, tout près de Roanne, va fermer ses portes ce samedi 19 février. La préfecture de la Loire a pris cette décision, au motif qu'il n'y a plus assez de demandes et que l'offre des médecins et des pharmacies peut suffire.

Les dépistages se font encore ce vendredi et ce samedi, sans rendez-vous de 9 heures à 16h45. En ce qui concerne la vaccination contre le Covid-19, il faut prendre rendez-vous sur le site Doctolib. Il reste encore des créneaux pour ce vendredi et ce samedi après-midi.

Le Scarabée accueillera le Salon de l'habitat les 4, 5 et 6 mars, avant le Roanne Bière Festival. Dans la Loire, le taux d'incidence est encore en baisse : 1 296 nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Même chose en Haute-Loire, avec un taux d'incidence de 1 619.