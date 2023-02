Le Centre dramatique national d'Orléans va-t-il disparaître ?

Le Centre dramatique national (CDN) d’Orléans va-t-il disparaître du paysage culturel orléanais? La question se pose. Dirigé entre autres en son temps par Olivier Py, aujourd’hui à la tête du Châtelet à Paris, le CDN d’Orléans est une structure à part entière, avec la Scène nationale et le Centre chorégraphique national, du théâtre d’Orléans.

En poste dans la cité johannique depuis six ans, sa directrice Séverine Chavrier a été nommée à la tête du prestigieux théâtre la Comédie de Genève en Suisse. Depuis l’annonce de sa nomination en décembre dernier, aucune démarche n’a été initiée pour la remplacer à la tête du CDN d’Orléans. Le CDN est un théâtre subventionné sous la tutelle du ministère de la Culture.

Au 30 juin prochain, Séverine Chavrier quittera définitivement ses fonctions. A ce jour, aucun appel à candidatures n’a été lancé pour remplacer l’actuelle directrice du CDN. Etonnant quand on sait qu’il faut en moyenne six mois pour procéder à une nouvelle nomination. Ce qui inquiète surtout, c'est le silence du ministère de la Culture et de la Ville d’Orléans, principaux financeurs, sur le devenir de la structure. "On a vu personne et on a aucune réponse à notre demande sur la pérennité du lieu" indique Julien Guignans, chargé de la communication du CDN. Il est l'un des huit salariés de la structure. Pour lui, "le CDN est un lieu emblématique, qui compte, s'il venait à disparaître, se serait aussi un signe assez négatif pour le monde culturel en général".

Un public jeune

Lieu de création et de diffusion de spectacles, le CDN d’Orléans est aussi un outil de transmission. Chaque année, plus de 700 heures sont consacrées au milieu scolaire et universitaire par des artistes, metteurs en scène ou scénographes. Le CDN intervient dans les lycées orléanais, au Conservatoire, "c'est dans notre ADN" confie Océane Duhamel en charge des relations avec les publics. Outre ses huit salariés, le CDN génère aussi bon nombre d'emplois. Son activité engendre de 8 à 12.000 heures d'intermittence par an dans le secteur artistique ou technique. "Se serait énormément de monde qui serait impacté par un changement de projet" explique Nathalie Dumon, secrétaire général du CDN. Le CDN d'Orléans, c'est aussi la gratuité pour les étudiants de moins de 26 ans. Résultat, 36% des spectateurs ont moins de 30 ans.

Silence du ministère de la Culture

Alors que va faire le ministère de la Culture en lien avec les collectivités locales ? le label du CDN sera-t-il maintenu ? va-t-il fusionner avec la Scène nationale ? ou va -t-il tout simplement disparaître ? une réunion prévue ce vendredi 10 février à la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) a été repoussée*.* Quant à Séverine Chavrier, la directrice du CDN, qui a sollicité un rendez-vous auprès de Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture, elle est toujours sans réponse***.*** Une pétition pour la sauvegarde du CDN d'Orléans est en ligne sur le site internet du théâtre. A ce jour, plus de 2.000 personnes l'ont signé.