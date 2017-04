Le centre EPIDE du Gard s'installe à la Grand-Combe

La commune de la Grand-Combe, sur le territoire d'Alès-Agglo, a été choisie pour accueillir le 20é centre EPIDE de l'hexagone. En 2019, ce dispositif d'insertion sociale et professionnelle offrira 150 places aux jeunes de 18 à 25 ans, peu ou pas qualifiés et sans emploi.

Le 20é Epide dans le Gard ira finalement la Grand-Combe. Une excellente nouvelle pour le Nord-Gard. La décision du conseil d'administration de l’établissement pour l'Insertion dans l'Emploi. Un temps évoquée, la piste Nîmoise, a été abandonnée. Un exemple d'une collaboration efficace entre tous les acteurs du terrain, au delà des affrontements politique. Le dossier présenté par Alès-agglo avec la collaboration des deux parlementaires Alèsiens et de la sous-préfecture a donc remporté la mise. L''EPIDE Grand Combien a pour mission d'accompagner des jeunes entre 18 et 25 peu ou pas qualifiés vers le retour à l'emploi.

150 volontaires et une soixantaine d'encadrants ! Un plus pour l'emploi.

Les volontaires de l'EPIDE, 150 attendus à la Grand-Combe, sont accueillis en internat. Autour des valeurs de la République au quotidien, ils peuvent construire et réussir un projet professionnel. Une soixantaine de personnes les encadreront. Estime de soi et respect des autres au travers de l'acquisition de formation générale et spécialisée. Le plus de l'EPIDE, son réseau de partenaires. Un réseau de 1100 professionnels qui proposent stage ou emploi.

Une très bonne nouvelle pour la Grand'Combe

Le fruit d'une collaboration exemplaire entre élus au delà des clivages politiques.

Le Pays Grand Combien a rejoint Alès-Agglo, en début d'année. Fruit de cette collaboration sans tabou entre élus de bord politique opposé, l'EPIDE à la Grand-Combe. Il y a quelques semaines selon le même principe, la ville d'Alès, au détriment de Nîmes encore, avait obtenu la future maison d'arrêt.

Nouveau succès structurant pour le bassin Alèsien.

L'EPIDE de la Grand-Combe devrait ouvrir ses portes en 2019.