Le centre équestre de Courseulles-sur-Mer recherche toujours sa ponette disparue début juillet

Où est passée la ponette "Chocolat" ? C'est la question que se pose le centre équestre de Courseulles-sur-Mer, dans le Calvados, depuis plus de deux semaines. Dans la nuit du 4 au 5 juillet dernier, leur ponette "Chocolat" a disparu de son enclos. Compte tenu des équipements de sécurité et des nombreuses barrières, les responsables du centre équestre s'orientent vers un vol de l'animal. Ils ont porté plainte et multiplient les appels à témoins sur les réseaux sociaux.

"On finira par la retrouver"

"Chocolat pèse à peine 150 kilos, ils ont dû arriver à deux ou trois et la porter par-dessus la clôture, puisque nos caméras et les faisceaux devant les portes n'ont rien détecté. La fugue n'est pas imaginable, car on a trois rangées de sécurité, et rien n'a été cassé. Puis, quand un cheval s'échappe, on le retrouve toujours dans la journée", estime Nathalie Calone, l'une des responsables de Courseulles Equitation , rencontrée ce vendredi 21 juillet. Plus de deux semaines après la disparition de la ponette, elle ne perd pas espoir. "On suit chaque piste, on se déplace partout, dès qu'on nous signale un poney qui ressemble à Chocolat. On va finir par la retrouver, c'est obligé", espère Nathalie Calone.

Si vous apercevez une ponette de couleur noire, particulièrement petite (moins d'un mètre), avec une grosse crinière, vous pouvez appeler la gendarmerie de Courseulles-sur-Mer au 02 31 29 55 20, ou Courseulles Equitation au 06 32 88 72 87.