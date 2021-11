Le Centre International de la caricature de Saint-Just-le-Martel demande audience à Emmanuel Macron

Où sera implantée la future Maison du Dessin de Presse ? Paris ou Limoges ? La question n'est toujours pas tranchée. Mais, les membres du Centre International de la caricature de Saint-Just-le-Martel viennent de demander une audience à Emmanuel Macron, le président de la République. "Nous avons le sentiment, en tout cas l'information, que _la décision est entre ses mains_" explique Elysabeth Benali-Léonard, chargée de la communication.

Comme les autres, elle regrette de ne pas avoir eu accès aux conclusions du rapport Monadé, remis au ministère de la Culture, et dans lequel le site parisien est préféré à celui de Limoges. Mais à travers ce qu'ils ont pu lire dans la presse, les Haut-Viennois veulent rétablir leur vérité. "Le sujet d'enclavement est un non sujet" résume Elysabeth Benali-Léonard. Elle tient à rappeler la présence de l'aéroport à une dizaine de kilomètres de Saint-Just-le-Martel, "un aéroport international qui fait qu'en une heure, on peut faire un Limoges - Paris et toutes destinations et Limoges - Lyon - Milan. Nous sommes à un endroit où on a quand même une société du CAC 40, l'Office international de l'eau, le Pôle européen de la céramique et j'en passe !".

C'est pour présenter tous ces arguments au chef de l'Etat que le Centre International de la caricature demandent cette audience à Emmanuel Macron et à Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Pour leur rappeler également "que depuis 40 ans, la liberté d'expression est défendue ici à Saint Just le Martel, que depuis quarante ans ce sont des bénévoles, tout un village qui est mobilisé pour accueillir chaque année plus de 250 dessinateurs de presse du monde entier et que c'est presque un camp retranché avec les brigades antiterroristes, la compagnie de CRS et la gendarmerie qu'on a su sécuriser, qu'on a su s'organiser. C'est cette légitimité là que nous souhaitons évoquer auprès du président de la République et de madame la ministre de la Culture."