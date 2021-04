Le centre pénitentiaire d'Orléans-Saran touché par un important foyer de Covid-19

Un foyer relativement important de contamination au Covid-19 a été détecté à la prison d'Orléans-Saran. A ce jour, 40 personnes ont été testées positives : 18 agents et 22 détenus. De nouveaux tests ont été réalisés ce mercredi 14 avril. En attendant les résultats, l'établissement pénitentiaire a renforcé ses mesures de protection sanitaire. Un foyer beaucoup moins conséquent avait déjà frappé le centre carcéral en mars l'année dernière.

Agents pénitentiaires et détenus testés positifs

C'est après la découverte d'un cas positif chez un agent du centre de détention de Saran que l'administration pénitentiaire et l'Agence régionale de santé ont décidé d'effectuer une campagne de dépistage massif. A ce jour, 40 cas de Covid-19 ont donc été détectés : 22 chez les détenus, 12 parmi les surveillants et 6 parmi les agents du Spip, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. 350 personnels travaillent sur l’établissement (personnel de surveillance, gradés, CPIP, direction, administratifs, techniques, partenaire privé). La prison d'Orléans-Saran comptent actuellement 770 personnes détenues.

Public non prioritaire à la vaccination

D'autres tests ont eu lieu ce mercredi 14 avril, un nouveau dépistage est aussi programmé lundi prochain. Les détenus testés positifs ont été isolés et confinés dans des cellules à part, pendant cette période d'isolement, ils sont privés de parloir, les lieux de passages ont été désinfectés. Déjà l'an passé, un surveillant de la prison de Saran âgé de 54 ans était décédé d'une crise cardiaque après avoir été infecté par le coronavirus. Cette nouvelle affaire pose forcément la question de la vaccination. Malgré la promiscuité et le taux d'occupation des prisons : ni les surveillants ni les détenus ne sont considérés actuellement comme public prioritaire.