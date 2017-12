Montreuil, France

Vendredi après-midi, les enfants et adolescents accueillis tout au long de l'année par le centre social SFM de Montreuil auront droit à un goûter de Noël. "Il s'agit surtout de les récompenser pour leur implication et leur participation aux activités tout au long de l'année", explique Ina Mignon qui travaille au centre. Mais les paquets cadeaux ne seront pas aussi nombreux que l'an passé :

Cette année on a eu des dons de jouets cassés ou sales.

Surtout, si les jouets pour les plus petits ne manquent pas, les adolescents âgés de 12 à 15 ans sont moins gâtés. Le café La Pêche à Montreuil, partenaire du centre social, fait comme toujours appel aux dons pour collecter des cadeaux. En raison de leur insuffisance cette année, l'établissement en a donc exceptionnellement acheté de son côté pour les jeunes. Mais d'après Ina Mignon, cela ne suffira pas.

Certains adolescents sans cadeaux

"On a 23 adolescents qui s'attendent à avoir des cadeaux, et pour le moment on en est loin. Je pense que je pourrai en avoir assez pour 15", explique-t-elle. Si elle n'arrive pas à en obtenir assez pour tous, il lui faudra donc faire une sélection, à contre-cœur : "je vais être obligée de partager le groupe. Des enfants qui viennent occasionnellement n'auront peut-être rien, car on va privilégier ceux qui paient l'année. Mais honnêtement, on a pas envie de choisir !".

On n'a pas envie de dire à certains qu'ils n'auront pas de cadeaux car il n'y en a pas assez. Moi je me vois mal refuser un cadeau à un ado, donc j'espère qu'on en aura suffisamment !

Quelques personnes se sont manifestées ce mercredi pour donner des jouets, et les équipes du centre espèrent donc en recevoir davantage. "Les jeunes sont impatients, lance Diaara. On est en train d'emballer les cadeaux, et ils se doutent bien que quelque chose se trame !"

Pour donner des cadeaux aux jeunes du centre social avant vendredi midi, les particuliers peuvent se rendre directement sur place au 1 avenue du président Salvador Allende à Montreuil, ou envoyer un mail à sfm.montreuil.loisirs@orange.fr.