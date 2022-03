Côte-d'Or : Auxonne veut moins de voitures en centre-ville

La Grande Rue d'Auxonne puis le boulevard Pasteur et la rue du 8 mai 1945 vont être totalement remodelées : des trottoirs plus larges, des pistes cyclables, de la verdure et surtout moins de voitures. La mairie veut rendre ces rues commerçantes plus agréables pour les piétons et moins dangereuses.

Des engins de chantier et des ouvriers sont apparus dans la Grande Rue d'Auxonne. De 6h à 20h, du lundi au vendredi, ils sont là pour réaménager les 775 mètres de la rue. L'objectif : un centre-ville de plus en plus piéton, qui met les voitures de côté, sans pour autant les bannir.

Moins de voitures pour plus de sécurité

"On a déjà créé deux nouveaux parkings à la lisière du centre-ville. Et on va refaire le parking de l'Hôtel de Ville en 2023 pour compenser" explique Jacques-François Coiquil, le maire de la ville. Plusieurs places de stationnements de la rue vont être supprimées pour améliorer la visibilité dans la rue. "C'est pour une question de sécurité" pour Maud Barcelo, adjointe au maire et elle-même commerçante en centre-ville. "Pour l'instant, la Grande Rue c'est une grande ligne droite, les conducteurs roulent beaucoup trop vite et à cause des voitures stationnées, ils ne voient pas forcément les piétons qui veulent traverser. En brisant cette ligne, et en réduisant la taille de la route, les chauffeurs sont obligés de lever le pied."

Fabienne Moreaux, la présidente de l'union des commerçants d'Auxonne attend aussi ces travaux, même si elle sait qu'ils vont amener des désagréments pour les six prochains mois. "C'est un mal pour un bien. L'état des trottoirs est catastrophique, il fallait faire quelque chose pour améliorer le centre-ville."

La rue n'est pas entièrement fermée avec les travaux. Elle le sera par tronçons de 25m et sera donc accessible durant les six mois à venir. © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Embellir le centre-ville

Même constat de la part des passants. "_C'est très bien ces travaux_, même si on va un peu galérer pendant six mois" en rit Dominique. Jean est aussi ravi, "les piétons sont remis au cœur de la ville, ça va être bien plus agréable de se balader et de faire les boutiques." C'est le deuxième objectif de ces travaux : redonner envie aux habitants de venir faire leurs achats au centre-ville. "Les trottoirs vont être élargis, il y aura des pistes cyclables et on va mettre de la végétation un peu partout" résume Maud Barcelo. "On veut faire la part belle aux mobilités douces pour que les gens aient de nouveau envie de flâner."

Attirer les commerçants

Les travaux ont enfin pour but de donner envie aux commerçants de s'installer en cœur de ville d'Auxonne. A priori, ça fonctionne déjà. "J'ai ouvert ma boutique il y a un an dans la Grande Rue, raconte Patricia Chaland. Ce sont les travaux qui m'ont donné envie de venir ! Auxonne mérite un beau centre-ville, j'ai hâte d'être dans 10 mois pour voir ce que ça va donner !" Les travaux devraient prendre environ six mois pour un coût total de 5 millions d'euros.