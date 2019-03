Le centre-ville d'Avignon et une partie du tour des remparts interdits aux manifestations ce samedi

Avignon, France

La manifestation nationale des gilets jaunes prévue ce samedi à Avignon sera interdite à l'intérieur des remparts et sur les boulevards de la porte Saint-Roch au quai de la ligne. La préfet de Vaucluse prend un arrêté pour protéger les biens et les personnes, et rappelle que "les personnes et les organisateurs s'exposent aux peines d'amende et d'emprisonnement prévues, et les participants à la contravention de quatrième classe récemment modifiée".

Le Palais des Papes, les musées, les bibliothèques et le pont d'Avignon seront également fermés. Le préfet de Vaucluse annonce aussi la fermeture des parkings publics : gare centre, Italiens, Oratoire, Jean-Jaurès, Palais des Papes et allées de l'Oulle. La gare SNCF du centre-ville d'Avignon sera fermée entièrement toute la journée elle aussi.

Le dispositif policier sera également l'un des plus importants depuis le début du mouvement des gilets jaunes. Les forces de l'ordre seront équipées et pourront faire usage de moyens spécifiques tels que des renforts de véhicules blindés et des canons à eau.

Il est demandé à tous les commerçants de respecter des consignes de sécurité, à savoir l'enlèvement des poubelles et bacs à ordures dans le centre-ville et les secteurs à risques. Les livraisons se feront également toutes avant 10h ce samedi.

