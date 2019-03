Le centre-ville d’Epinal interdit aux gilets jaunes ce samedi

Épinal, France

Tout le centre-ville d’Epinal sera interdit à tout rassemblement et à toute manifestation ce samedi 30 mars. Une décision préfectorale «compte tenu des événements graves qui se sont produits lors des deux derniers rassemblements régionaux à Épinal». La préfecture rappelle les «violences et voies de fait à l’encontre des forces de l’ordre, des dégradations de biens publics ou privés (et notamment de commerces et établissements bancaires), ou encore d'incendies volontaires» lors des dernières «marées jaune».

Le périmètre interdit s’étend sur le centre-ville ducarrefour avenue de Provence-rue de la Préfecture au quai des Bons Enfants en passant par la rue de la Chipotte soit au total, plus de vingt rues. La préfecture conseille aux habitants de «ne pas laisser des déchets dans la rue qui peuvent-être incendiés et de rentrer tout objet pouvant servir de projectile».

Communiqué de Presse du Préfet des #Vosges relatif à l'interdiction de manifestation et de rassemblement pour la journée de samedi #30mars 2019 à #Épinal ⤵️⤵️⤵️ pic.twitter.com/ZkLfsnCiLF — Préfet des Vosges (@Prefet88) March 28, 2019

Lors des derniers rassemblements régionaux des «gilets jaunes» à Epinal, les affrontements avec les forces de l’ordre avaient été musclés avec les grilles de la préfecture arrachées des vitres brisées et du mobilier urbain dégradé.