Le centre-ville de Château-Gontier de nouveau en zone bleue

5 ans après, la municipalité vient de la réactiver suite à une concertation avec les commerçants.

Les automobilistes, qui viennent faire leurs courses dans le centre de Château-Gontier, doivent impérativement mettre un disque, de couleur bleue évidemment, derrière le pare-brise, bien visible. Sinon, c'est 17 euros d'amende.

Surtout ne pas oublier de mettre le disque dans la zone bleue de Château-Gontier © Radio France

Dans ce magasin de maroquinerie, la patronne ne cesse de le répéter à ses clients. Le disque, c'est le passeport pour être tranquille dans le centre-ville assure-t-elle: "j'imagine qu'ils ne sont pas content quand ils prennent un PV. J'ai vu que ça a commencé à tomber. Après, nous, on les informe, on leur dit de bien le mettre. Il y aura un petit temps d'adaptation mais ils vont vite prendre le pli".

Près de 200 places sont en zone bleue, il y en avait le double il y a 5 ans. Le stationnement est limité à 1h30. Et c'est plutôt une bonne initiative qui a été relancée souligne le gérant d'une boutique de vêtements : "ça permet d'éviter les voitures-tampon, ces voitures qui stationnent en permanence et qui prennent la place de nos clients. Et puis ça permet un turn-over régulier c'est donc pas trop mal !".

A Château-Gontier, la zone bleue fonctionne du lundi au samedi de 9h à 19h. Et le disque, ce petit accessoire bien utile pour ne pas être verbalisé, et bien, il est disponible chez les commerçants et en mairie.