Le centre-ville de Craon sans voitures : une aubaine pour le commerce ?

Mercredi 24 mai, de midi à 18h, aucun bruit de moteur qui pétarade dans le centre-ville de Craon. La municipalité organise une opération inédite "Craon sans auto". Place du Pilori, place et rue des Halles, place Volney, rue Neuve, rue Lecomte, aucune voiture, aucun deux-roues : circulation interdite pour "redécouvrir le plaisir de flâner" sans danger. L'objectif est aussi de faire prendre conscience aux habitants de la nécessité de limiter à l'avenir les déplacements en voiture, "c’est aussi l’occasion pour les commerçants de s’étendre sur le trottoir afin de susciter la curiosité des passants".

Cette opération est-elle néfaste au commerce ?

Juste un rappel, il y a déjà des villes, de grosses métropoles surtout, qui ont banni les voitures de leur centre. D'autres étudient la possibilité de le faire de temps en temps. On sait déjà que là où c'est appliqué les émissions de CO2 ont fortement chuté.

Côté économie, selon des études réalisées par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le commerce ne souffre pas d'un centre-ville sans voitures. Les consommateurs prennent davantage de temps pour acheter et ce n'est plus la course à la place de parking pour arriver en premier à la boulangerie. Du lien social se recrée également entre les gens d'une même commune, qui finalement, se connaissent mal. "Les bénéfices sont réels à la fois sur la qualité de vie, l'économie et la revitalisation des centres-villes" assure l'ADEME.

La municipalité de Craon fera évidemment un retour d'expérience. Pour l'instant, une opération du même type dans les prochains mois n'est pas envisagée. Et puis, créer des centres-villes sans voitures ne s'improvise pas surtout en milieu rural.

Quelles sont les réactions des habitants de Craon ?

Il suffit de jeter un coup d'œil à la page Facebook de la Ville. "Une date franchement mal choisie" écrit une Craonnaise, "il y a des travaux route de Château-Gontier qui mettent un véritable bazar" décrit-elle. "Ça devient ridicule de stigmatiser les automobilistes surtout en milieu rural" se plaint un autre internaute du Sud-Mayenne. "Hidalgo sort de ce corps on n'est pas à Paris", ça c'est la réaction la plus spectaculaire dirons-nous. Honnêtement, il y a quand même plus de commentaires négatifs que positifs pour la municipalité de Craon, les changements d'habitude demandent beaucoup de pédagogie et de temps.