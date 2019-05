Le centre-ville de Gradignan fait peau neuve

Gradignan, France

Le centre-ville de Gradignan renaît enfin après 36 mois consécutifs de travaux. Un environnement végétalisé, la mise en place d'une mobilité douce et des commerces valorisés : c'était le pari de la municipalité qui a mené cet important projet de rénovation en partenariat avec Michel Corajoud, le célèbre architecte-paysagiste des quais de Bordeaux et du miroir d'eau. Le coût total de l'opération s'élève à 10 millions d'euros, dont 1,1 million pris en charge par la commune, le reste étant financé par Bordeaux Métropole.

Pour Michel Labardin, le maire de Gradignan, il était urgent d'agir :

"Les derniers travaux sur le centre-ville de Gradignan remontent à 1965 !" Copier

La nature au cœur des changements

Dans cette ville qui compte 21 parcs pour 26 000 habitants, la présence de la nature était indispensable dans ces nouveaux aménagements.

Avant les travaux, la place Bernard Roumégoux, le point central de la ville, abritait un parking. Elle est désormais profondément transformée : plus aucune voiture n'est stationnée, des arbres ont été plantés un peu partout et un canal créé de toute pièce borde un côté de la place. "C'est agréable de pouvoir cheminer, de pouvoir apprécier les arbres et de ne pas slalomer entre les voitures", remarque une habitante.

Un canal a été créé sur la place Bernard Roumégoux, au cœur du centre-ville de Gradignan. © Radio France - Louise Buyens

Place à la mobilité douce

Les trottoirs ont été élargis pour permettre aux piétons de circuler plus facilement. Une zone limitée à 30 km/h a également été créée. Elle entoure tout le centre-ville.

Plusieurs parkings ont été construits à proximité du centre-ville. 50 nouvelles places ont été créées, soit 1 000 stationnements au total qui sont tous gratuits.

Le mobilier urbain agrémente des trottoirs élargis. © Radio France - Louise Buyens

Le mobilier urbain, moderne, imite des salons. Tout est fait pour que les habitants s'approprient leur ville.

Le mobilier urbain a été imaginé par l'architecte-paysagiste Michel Corajoud. © Radio France - Louise Buyens

Redynamiser les commerces

Au départ, les commerçants n'étaient pas convaincus par les travaux, d'autant qu'ils ont duré trois ans, de longs mois pendant lesquels ils ont eu plus de mal à travailler. Mais aujourd'hui, ils sont ravis du résultat. "On était pas très pour au début mais maintenant que c'est fini, on a beaucoup plus de passage", admet cet agent immobilier du centre-ville.

Les visages des commerçants de la ville sont affichés pour les remercier de leur patience pendant les travaux. © Radio France - Louise Buyens