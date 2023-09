Le centre-ville de Marseille bondé de monde pour la braderie

Les Marseillais sont rhabillés pour l'hiver ! A la braderie du centre-ville de Marseille ce samedi, ils ont pu trouver doudounes, baskets et vestes à prix cassés.

Sirine, vendeuse dans un magasin de vêtements pour enfants le remarque : "Il y a vraiment beaucoup de monde cette année, ça fait plaisir !" L'une des raisons, c'est sûrement l'inflation qui continue de peser sur le porte-monnaie des français comme Jessica : "Aujourd'hui, je me permets d'entrer dans des magasins et d'essayer des vêtements que je ne regarderais même pas en temps normal parce que je sais que c'est trop cher. Mais là, la paye vient de tomber, je peux peut-être me faire plaisir."

La file d'attente pour entrer dans le magasin de chaussures Richelieu lors de la braderie, rue Saint-Ferréol à Marseille. © Radio France - Juliette Pierron

Les magasins affichent des rabais à - 50% voire plus et ça attire du monde comme l'explique Morgane, une vendeuse : "La braderie ouvrait officiellement à 10h, mais à 9h les gens étaient déjà là, à vouloir entrer dans les magasins, il a fallu leur dire de patienter."

"Une bonne image de la rue Saint-Fé"

Est-ce que vraiment la braderie est une bonne affaire pour les commerçants ? "En réalité, répond Morgane, aujourd'hui l'enjeu, ce n'est pas tellement le chiffre mais la bonne image de la rue commerçante. Il faut donner envie aux gens de venir, leur faire passer un bon moment pour qu'ils reviennent."

Surtout que l'image de ce quartier de l'hypercentre a été bien écornée début juillet avec les violences urbaines qui ont éclaté à Marseille. Des dizaines de magasins ont été saccagés et pillés. Encore ce samedi, certains rideaux sont restés baissés. Mais malgré tout, Céline qui est venue faire un tour est heureuse de voir la rue aussi pleine de bonne humeur "Ca montre que Marseille n'est pas si catastrophique qu'on le dit. C'est une ville où on peut faire les boutiques normalement, tout va bien !"