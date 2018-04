64000 Pau, France

Quand on obtient un classement en secteur sauvegardé, on a l'obligation d'élaborer un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pour savoir ce que l'on doit protéger et comment, il faut d'abord procéder à un inventaire. Il a commencé il y a près d'un an et il va encore durer un an ; 500 des 1 200 immeubles concernés ont déjà été visités, les appartements sont photographiés et inventoriés. Quand on se trouve en secteur sauvegardé, on ne se contente pas de restaurer les façades : l'intérieur des immeubles et des appartements sont concernés.

Le secteur sauvegardé s'étend entre le boulevard des Pyrénées et la rue d'Orléans et entre le château et le palais Beaumont. Les propriétaires sont plutôt accueillants quand ils reçoivent le courrier de la ville, les informant de la visite. C'est le cas de Françoise, sa maison donne sur le gave et le château, elle a été construite au XVIIème siècle.

Françoise l'heureuse propriétaire d'un appartement riche en patrimoine Copier

L'appartement de Françoise recèle quelques trésors : le plancher, les portes qu'elle a amoureusement décapées, les boiseries sculptées, le manteau de la cheminée en bois, les coffres sous les fenêtres, des moulures de plâtre.... des décors typiquement béarnais.

un détail des portes - A. Barroche ville de Pau

Françoise va pouvoir bénéficier de la défiscalisation et d'aides pour financer d'éventuels travaux. Quand on habite en secteur sauvegardé, il faut demander un avis avant d'envisager des travaux. Mais ça reste tout à fait possible, il n'est pas question de priver les occupants du confort moderne.

Antoine Bruguerolle, l'architecte en charge du plan de sauvegarde Copier

Il y a beaucoup de ces immeubles qui seront amenés à être divisés, puisque la demande est plutôt pour des surfaces plus petites, type 2 ou 3. La question est de savoir comment diviser cet appartement en respectant la valeur historique du bien tout en lui donnant les nouveaux équipements de confort actuel. L'idée c'est de conserver ce qui peut donner de la valeur à l'appartement et en même temps, de voir quelles sont les possibilités que l'on peut en tirer. C'est toujours un regard double.

De belles moulures en plâtre - A. Barroche ville de Pau

L'intérêt c'est de remettre sur le marché des logements. Le classement en secteur sauvegardé permet d'obtenir des aides et des conseils.

Antoine Bruguerolle, l'architecte en charge du plan de sauvegarde croit à l'intérêt commercial de la démarche Copier

C'est un gros atout que nous offre le plan de sauvegarde et de mise en valeur. On peut offrir des logements qui sont parfois atypiques, parfois avec des surfaces un peu plus grandes que dans les logements modernes, mais ils ont tous une particularité soit liée à la vue, soit aux décors, soit à l'espace. Et cette variété c'est une richesse pour le marché locatif parce qu'on a des personnes très différentes qui peuvent être intéressées, tout le monde n'a pas les mêmes souhaits en matière d'aménagement.

Un magnifique manteau de cheminée en bois sculpté - A.Barroche, ville de Pau

Et pour tous renseignements, une seule adresse : la maison de l'habitat, rue des Cordeliers. L'inventaire va continuer encore au moins une année avant l'élaboration finale du plan de sauvegarde.