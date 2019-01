Le centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges classé "Secteur Patrimonial Remarquable"

Vosges, France

C'est dans un communiqué ce mardi 22 janvier que la mairie de Saint-Dié-des Vosges est fière d'annoncer que le centre-ville de la commune vient d'être classé "Secteur Patrimonial Remarquable" . "Une décision à l'unanimité des membres de la CNPA, Commission nationale du Patrimoine et de l'Architecture au ministère de la Culture" précise la Ville.

Ce dispositif de "Secteur Patrimonial Remarquable" permet de protéger et de mettre en valeur un patrimoine architectural, urbain et paysager. A Saint-Dié , il "valorise l'homogénéité de trois secteurs : le patrimoine issu de la reconstruction, le secteur de l'usine Le Corbusier, classée au patrimoine mondial de l'Unesco et le patrimoine bâti plus ancien du secteur Saint-Martin".

Un périmètre approuvé par les élus municipaux et communautaires quelques semaines plut tôt, peut-on lire dans le communiqué. La démarche de valorisation par les élus a elle été engagée dès 2014. Ce classement "est une étape décisive dans la reconnaissance du patrimoine déodatien" se réjouit encore la mairie.