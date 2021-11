Le cercle généalogique vent debout contre les travaux au cimetière du Coudoulet à Orange

"Des croix de couleur orange sur les arbres pour le jour de la Toussaint, l'image est violente", explique Michèle Marguin, membre du cercle généalogique de Provence Rhodanienne. Sur une quinzaine de chênes verts du jardin du souvenir au cimetière du Coudoulet à Orange - lieu de recueillement et de dispersion de cendres - des croix fluos signalent l'abattage imminent des arbres. Selon la mairie, ces chênes sont victimes d'un champignon, de parasites et ont été éprouvés par les chaleurs d'été. Pour le maire d'Orange, Jacques Bompard : "les arbres sont morts et doivent être enlevés pour éviter qu'ils ne chutent ou qu'ils en contaminent d'autres". En plus de ces abattages quelques réaménagements sont prévus sans dénaturer ce lieu, ni retourner la terre selon la municipalité.

Du côté de l'association, on s'indigne de ne pas avoir été mis au courant plus tôt de ce projet. Tony Ageron, président du cercle généalogique, confie avoir versé sa larme à la lecture d'un article dans la presse locale : "Mon grand-père est enterré ici. Si on coupe l'arbre au pied duquel nous avons dispersé ces cendres, comment allons-nous retrouver l'endroit ? Mon père lui-même souhaite que ces cendres soient répandues ici, auprès de son père. Il ne pourra tout simplement pas." La municipalité assure pourtant vouloir rendre cet espace "plus accueillant encore pour les familles endeuillées".

"On a le droit de donner notre avis !"

Alors le ton monte par voie de presse entre les deux parties. L'association souhaite l'arrêt des travaux et une consultation publique sur le projet. "D'autres mairies publient trois propositions, organisent des réunions publiques et font voter les citoyens. Ce sont nos défunts, on a le droit de donner notre avis", martèle Michèle Marguin. Pour lutter, le cercle généalogique s'organise et a lancé ce lundi 1er novembre une pétition en ligne : "Défendons le Jardin du souvenir d'Orange".

La mairie confesse ne pas avoir organisé de consultation mais pour le maire : "on ne peut pas organiser une réunion à chaque projet sinon je ne sers à rien". Les travaux démarrent dans quinze jours et devraient durer un mois.