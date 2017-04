"Le cercle", hôtel de luxe ouvrira en mai à Cherbourg

Attendu depuis des mois, "Le Cercle", un hôtel haut de gamme ouvrira ses portes en centre ville de Cherbourg vers le 15 mai. Un hôtel dans les bâtiments de l'ancien cercle naval de la marine qui a servi pendant des décennies d’hôtel-restaurant au personnel de la Marine et à leur famille.

Le nouvel hôtel haut de gamme qui ouvrira en plein centre-ville de Cherbourg vers le 15 mai s'étend sur 4 bâtiments, 3800 mètres carrés. Pour l'instant 3 bâtiments ont été réhabilité. Il s'agit de l'ancien cercle naval de la marine qui a servi pendant des décennies d’hôtel-restaurant au personnel de la Marine et à leur famille. Vendu l'an dernier à un entrepreneur cherbourgeois aujourd'hui l'homme vise clairement le classement 4 étoiles. ce serait alors le seul à Cherbourg. En attendant les travaux s'accélèrent. Lundi (le 24 avril) la commission de sécurité doit passer et la semaine prochaine aussi auront lieu aussi les premiers recrutements : entre 12 et 15 personnes au départ, puis entre 16 et 18 à terme. Il faut aussi s'occuper de toute la phase communication : site internet, référencements...

Une déco moderne chic et classique avec une touche industrielle

"C'est les derniers coups de pinceaux, on a hâte d'ouvrir après 12 mois de travaux". Sébastien Péchot le directeur a le sourire. Si au départ l'hôtel devait ouvrir à l'été dernier pour le Tour de France c'était sans compter les mauvaises surprise du chantier. "On a eu des problèmes d'isolation, de sécurité, de plomberie et d'électricité. On a préféré faire ce qu'il fallait pour que la commission de sécurité passe tranquillement". Commission qui passera dès lundi. A l'ouverture l'hôtel proposera 49 chambres mais l'objectif est de 60 chambres "de la chambre standard de 18 à 35 m2 pour certaines suites à la déco moderne, chic et classique avec une touche industrielle". Pour Sébastien Péchot le directeur de l'Hôtel "le Cercle", il est important de garder l'âme du lieu. "On a conservé le nom le "Cercle" car il appartient aux cherbourgeois il n'était pas question de donner le nom d'une franchise. Les poignées de porte et les portes qui avaient été volées en début d'année ont été refaites à l'identique. Poignées de porte en forme de sous-marin. En plus de l'hôtellerie, on y trouvera aussi plusieurs salles pour des mariages ou de grands évènements... sans oublier 3 salles de séminaires pour le tourisme d'affaires.