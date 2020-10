Le cercueil de la ruralité déposé devant la permanence du député Bertrand Bouyx à Bayeux

Les agriculteurs, chasseurs et forestiers sont en colère. Et ils l'ont fait savoir ce jeudi matin dans les rues de Bayeux (Calvados). Ils ont organisé une marche mortuaire avec un cercueil pour dénoncer le référendum d'initiative partagée sur la condition animale. Pour que le processus du RIP soit déclenché, 185 parlementaires doivent apposé leur signature. Ce qui est le cas du député La République en Marche du Bessin, Bertrand Bouyx, qui a donc été visé par cette mobilisation. En effet, c'est devant sa permanence que le défilé des opposants s'est terminé par un dépôt de gerbes autour du "cercueil de la ruralité" au son de La Marseillaise qui résonnait de la trompe de chasse.

Une marche funèbre de la ruralité a été organisée par les agriculteurs, chasseurs et forestiers © Radio France - Jean-Baptiste Marie

"On a du mal à comprendre que nos députés et sénateurs dans des salons parisiens prennent des décisions en lieu et place des ruraux sans mêmes nous consulter, exprime Jacky Pierre le vice-président de la fédération des chasseurs du Calvados. Bertrand Bouyx dit qu'il est plus ou moins d'accord avec nous mais il signe quand même. Je ne trouve pas ça très fort, pour un politique de dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et je trouve encore moins fort aujourd'hui d'avoir fermé sa permanence et d'avoir enlevé ses secrétaires, on allait rient cassé. On voulait juste discuter."

La manifestation s'est achevée devant la permanence du député Bertrand Bouyx © Radio France - Jean-Baptiste Marie

"On nous jette en pâture alors que nous travaillons sur le sujet de la condition animale, proteste Xavier Hay secrétaire général de la FDSEA du Calvados. Nous dénonçons l'usage du RIP. Ce référendum est clivant en mettant d'un côté les méchants et de l'autre les gentils. Il y a d'autres moyens de discuter du dossier. Quand on est agriculteur, on est attaché au bien-être de nos bêtes. On veut avant tout des animaux qui se sentent bien, qui soient en bonne santé pour qu’il donne le maximum de produits. Donc c'est un non sens de dire que l'on est contre."

Un référendum et une proposition de loi

Le référendum d'initiative partagée a été lancé au début de l'été par plusieurs associations de défenses des animaux dont L214, WWF, One Voice, la SPA soutenues par des dizaines de personnalités comme le photographe Yann-Arthus Bertrand mais aussi les patrons de Free, Meetic ou Vente Privée. Parmi les six propositions du RIP : l'interdiction de la chasse à courre et traditionnelle, de l'élevage en cages, des spectacles avec des animaux sauvages.