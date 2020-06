La cérémonie du 14 juillet se déroulera uniquement place de la Concorde, sans défilé motorisé ni public

Pas de défilé motorisé, pas de public, deux fois moins de soldats présents. La cérémonie du 14 juillet sera inhabituelle en cette année 2020. Présenté ce vendredi 19 juin, le programme détaille que la cérémonie se déroulera uniquement place de la Concorde, sans les traditionnels Champs-Elysées. Elle sera placée sous le signe de la lutte anti Covid-19.

Alors que plus de 4.000 militaires ont participé au défilé l'an dernier, ils ne seront que moitié moins pour cette édition 2020. Le défilé aérien aura bien lieu, mais là aussi en format réduit avec 72 avions et hélicoptères, soit un tiers de moins qu'en 2019. Quant à la durée de la cérémonie, là aussi elle est réduite : une heure et quart environ, au lieu de deux heures.

Pas de délégation de personnels soignants civils

"Les personnels soignants seront dans toutes les têtes", a assuré le général Bruno le Ray, gouverneur militaire de Paris. Détaillant le programme du 14 juillet, il a précisé qu'il n'y aurait pas de délégation de personnels soignants civils, alors que la présidence de la République avait annoncé début juin qu'un hommage leur serait rendu. Des militaires de l'opération Résilience seront en revanche présents. Lancée fin mars, elle est depuis "consacrée à l'aide et au soutien aux populations, ainsi qu'à l'appui aux services publics pour faire face à l'épidémie, en métropole et en Outre-mer".

Il n'y aura pas de public à proprement parler pour assister à ce 14 juillet un peu particulier. Mais les habituelles tribunes seront tout de même installées place de la Concorde, pour accueillir quelques 2.000 officiels sur invitation.