Le cerf Étienne prend ses aises sur le terrain des chasseurs de Saint-Étienne-de-Tinée

Saint-Étienne-de-Tinée attire décidément les cerfs sauvages. Après Émile, mort en 2020 après avoir vécu plusieurs années dans les rues de ce village d'à peine 1.500 habitants, c'est Étienne qui y prend ses aises depuis quelques semaines. Et ce nouvel habitant ne manque visiblement pas d'humour. Son lieu favori et nouveau domicile... c'est le terrain de la société de chasse, au cœur du village !

Il dort à côté de notre cabane, il attend le soleil (...) il a tout compris !

"Il est venu se mettre dans notre pré, où on a notre cabane de chasse, où les chasseurs viennent enregistrer leurs bêtes" raconte Gilbert Barbier, président de la société de chasse de Saint-Étienne-de-Tinée, qui fait partie de ceux qui ont pu caresser l'animal, pas franchement farouche...et plutôt intelligent. "D'après moi, vu qu'il a la nourriture facile, il ne partira jamais!" dit Gilbert Barbier. "Il dort à côté de notre cabane, il attend le soleil, que quelqu'un lui jette à manger. Il a tout compris!"

Le cerf se laisse approcher de près... surtout s'il y a de la nourriture à la clé - Comité des Fêtes de Saint-Étienne-de-Tinée

"Il est venu se mettre dans notre pré, où on a notre cabane de chasse, où les chasseurs viennent enregistrer leurs bêtes" raconte Gilbert Barbier, président de la société de chasse de Saint-Étienne-de-Tinée, qui fait partie de ceux qui ont pu caresser l'animal, pas franchement farouche...et plutôt intelligent. "D'après moi, vu qu'il a la nourriture facile, il ne partira jamais!" dit Gilbert Barbier. "Il dort à côté de notre cabane, il attend le soleil, que quelqu'un lui jette à manger. Il a tout compris!"

Cocasse et surprenant

"C'est cocasse" admet la maire du village Colette Fabron. "Et surprenant, parce qu'on avait déjà eu un cerf dans le village, Émile, qui est mort fin 2020. Pour celui-là, le comité des fêtes a lancé sur Facebook l'idée de lui donner un nom. C'est donc Étienne!" Mais qu'est-ce qui attire tant les cerfs dans ce village? "Il y fait bon vivre, tout simplement" s'amuse Colette Fabron. "Et on a la bonne altitude."

Personne n'oserait lui tirer dessus

"Il est aimé de tout le monde, ce cerf" poursuit la maire. "Il est dans le jardin (de la société de chasse ndlr), les habitants viennent, lui donnent des pommes, des choux." Mais la mascotte ne risque-t-elle pas de devenir proie pour ses colocataires les chasseurs ? Aucun risque. "Personne n'oserait lui tirer dessus" promet Gilbert Barbier, d'autant plus que le terrain est situé au cœur du village. "Même si on ne comprend pas bien pourquoi il est venu se réfugier parmi les hommes!"

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Boris Opolka, chef de service territorial au Parc national du Mercantour, tente de trouver une explication. "Il y a une bonne population de cerfs à cet endroit. L'hiver, il arrive qu'ils descendent dans la vallée pour trouver de la nourriture. C'est sûrement ce qui l'attire, il va dans les potagers. Et comme certains habitant lui donnent à manger, il reste" explique-t-il. "C'est un cerf de cinq ou six ans, qui a sûrement élu domicile sur la commune pour l'hiver." Lui aussi a pu voir de (très) près l'animal. Et si Étienne semble se plaire auprès des hommes, Boris Opolka tient à rappeler qu'il reste sauvage, possiblement dangereux. "Il faut se méfier. Et éviter de le nourrir, surtout les friandises, ce n'est pas très bon pour son régime alimentaire."