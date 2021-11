Quelques mois de sursis pour le cerf, la biche et le faon de St-Germain-le-Châtelet

Mardi 23 novembre, un voisin a lancé une pétition pour sauver un cerf, une biche et leur faon de l'abattoir, à St-Germain-le-Chatelet, dans le Territoire de Belfort. La pétition a atteint plus de 43 000 votes. Les propriétaires ont annoncé se donner plus de temps avant de prendre une décision.