Le CESER lance une consultation des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes sur la crise sanitaire

Le CESER lance une consultation, sous forme de questionnaire, auprès des habitants de la région. Les questions et observations portent sur les facteurs les plus pénalisants pour leur vie personnelle : approvisionnement, discontinuité de certains services publics, accès à la santé, ou difficultés de connexions, séparation d’avec les proches... ou encore s’ils ont eu l’impression que leur territoire s’est organisé pour faire face à la crise.

Ce questionnaire sera également relayé auprès du CESER des Jeunes. L'idée est de rassembler des données relatives à la vie des lycéens et des étudiants sur cette période, et obtenir leur vision et leurs propositions pour l’avenir. Dans un second temps, le CESER lancera une consultation adressée aux organismes, entreprises, associations, syndicats…, avec des questions liées à leur(s) secteur(s) d’activité(s). Les informations seront donc d’ordre organisationnel, porteront sur des données chiffrées, sur les difficultés rencontrées, les actions mises en place ou encore leurs propositions pour l’après-crise. Ce questionnaire sera adressé à l’ensemble des partenaires du CESER, début mai.

Vous pouvez trouver ce questionnaire en cliquant sur ce lien

Les résultats seront disponibles sur le site du CESER Auvergne-Rhône-Alpes.