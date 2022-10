Le champagne interdit sur le marché de Noël de Strasbourg : "Une décision stupide" pour le maire de Reims

"J'ai d'abord cru à une blague". Réaction du maire de Reims, Arnaud Robinet après l'annonce de la publication d'une liste de produits qui seront interdits à la vente au prochain marché de Noël de Strasbourg. Une liste publiée par les DNA, Dernières Nouvelles d'Alsace et qui en a fait bondir plus d'un. Une liste adressée aux commerçants et forains qui seront présents à "Strasbourg: capitale de Noël ". Pas de raclette, mais de la munstiflette. Pas de champagne, mais du crémant.

ⓘ Publicité

Travail d'authenticité

Une liste assumée par les élus de la ville de Strasbourg qui cherchent à revenir à la notion de terroir . "On nous a trop souvent reprochés d'être un supermarché à ciel ouvert", explique l'adjoint en charge de l'événementiel, Guillaume Libsig qui assume la démarche d'un retour à l'authenticité. La liste sera affinée, discutée et rendue définitive début 2023.

Le champagne définitivement exclu du marché de Noël de Strasbourg ?

La nouvelle a stupéfié et laissé sans voix beaucoup de Champenois, mais pas le maire de Reims et vice-président de la Région Grand Est, en charge du tourisme, qui va prendre sa plus belle plume "pour écrire à la maire de Strasbourg".

C'est une décision stupide dit le maire de Reims au micro France Bleu. Il espère bien que Strasbourg reviendra sur sa décision. " Un mauvais signe, au moment où l'on se bat tous pour donner une identité à la Région Grand Est. le champagne , c'est le vin, c'est le roi des vins qui célèbre la joie, le bonheur et qui est sur toutes les tables au moment de Noël".