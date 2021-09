"Un petit côté fun !" : le champion paralympique déolois Stéphane Molliens reçu à l'Élysée

Stéphane Molliens fait partie des 187 athlètes français qui ont décroché une médaille aux Jeux olympiques ou paralympiques de Tokyo. À ce titre, le pongiste licencié au club de Déols sera présent ce lundi à 18 heures à l'Élysée pour la cérémonie en l'honneur des médaillés. À 46 ans, pour sa dernière Olympiade, Stéphane Molliens est parvenu à décrocher la médaille d'or et donc à conserver son titre paralympique en tennis de table par équipe, aux côtés de Fabien Lamirault. C'est cet exploit qui lui vaut cette participation à une remise de décoration collective. "Il y a un petit côté fun. Je devrais être au rang d'officier de la Légion d'honneur", explique l'athlète déolois.

"J'ai eu l'occasion de serrer la main de Monsieur Chirac, de Monsieur Sarkozy, de Monsieur Hollande et de même lui faire une accolade. Monsieur Macron sera le quatrième, je suis ravi d'avoir cette chance", ajoute Stéphane Molliens, qui pourra partager ce moment avec sa sœur et l'un de ses meilleurs amis. Et pour cause, le palmarès du pongiste déolois est impressionnant : médaille d'argent en simple et par équipe aux Jeux de Pékin en 2008 ; vice-champion paralympique aux Jeux de Londres en 2012 ; médaillé d'or par équipe en 2016 et 2020.

Stéphane Molliens conclut en apothéose sa carrière. "Depuis trois ans, c'était acté que je termine après les Jeux de Tokyo. Je suis ravi que ça se termine comme ça. Une médaille d'or dans une épreuve par équipe, ça a été un moment fort avec une Marseillaise vécue avec l'ensemble du staff de la délégation française", souligne-t-il.