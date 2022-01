Le changement de nom de famille bientôt simplifié

Changer de nom de famille plus simplement, c'est l'objectif d'une proposition de loi, soutenue par la majorité, qui arrive ce mercredi en commission à l'assemblée nationale. Ce texte que le ministre de la justice décrit comme une «loi d’égalité entre les parents, une loi de liberté pour chaque Français», est porté par le député Patrick Vignal (LREM).

Parcours du combattant

Cette loi va permettre de faciliter les démarches lourdes et compliquées. Actuellement, cela peut prendre des années pour changer de nom car il faut avoir un motif légitime. Par exemple, changer de patronyme, quand on a été victime d'inceste est plus compliqué qu'une modification de nom connoté ou perçu comme risible. Sur 4 000 demandes recensées en 2020 par le ministère de la justice, environ deux tiers n'ont pas abouti.

Si la proposition de loi est adoptée, tout le monde aura la possibilité, une fois dans sa vie, sans se justifier auprès de l’administration, de changer son nom, en adoptant le nom de la mère, du père, en accolant les deux, ou en changeant leur ordre.

Un accès facilité pour les mères célibataires

Cette loi vise notamment à simplifier la situation des enfants de parents séparés. Cette démarche nécessitera l’accord des deux parents. En cas de conflit, ce sera à un juge de trancher. Si l'enfant a plus de 13 ans, il devra lui aussi donner son accord.

Après son passage en commission ce mercredi, le texte sera débattu mercredi prochain, le 26 janvier, par les députés.