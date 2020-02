Le chanteur de rue Kessy Mac Queen verbalisé pour tapage risque de quitter Toulouse

Toulouse, France

Il séduit les Toulousains avec ses reprises de Ray Charles, Stevie Wonder, Sting ou Bob Marley, le chanteur non-voyant Kessy Mac Queen chante dans les rues de Toulouse depuis des mois, sono et micro à la main, et il remporte un incroyable succès sur les réseaux sociaux. Seulement voilà, depuis quelques jours, il est verbalisé par la police municipale. Des contraventions dressées pour "bruit portant atteinte à la tranquillité et au voisinage", sur plainte de quelques riverains du centre-ville.

On veut me couper le son

Lunettes noires, une voie chaude à la Ray Charles. A chaque fois qu'il s'installe au coin d'une rue, qu'il commence à chanter, les passants s'arrêtent, l'écoutent, la foule vibre à l'unisson. Le concert peut durer deux heures. En six mois, les toulousains ont fait de cet autodidacte venu des caraïbes une vedette mondiale sur les réseaux sociaux.

Même les CRS viennent me remercier les jours de manifs pour ce "moment de douceur » - dit Kessy Mac Queen

Kessy Mac Queen "Je dérange , parce que j'amène du bonheur"

"Toulouse, dit-il, c'est mon pays des merveilles". Mais depuis quelques jours, il a été verbalisé à plusieurs reprises par la police municipale. « Ils m’ont dit que j’avais le droit de chanter, sauf aux abords de la Place du Capitole et sur le square de la rue Alsace Lorraine. Chose que je n’ai pas respecté. Les commerçants me disaient « viens devant mon magasin, il ne va rien t’arriver, on est avec toi, on te soutient. Et puis, j’ai reçu une amende de 68 €, puis une deuxième et une troisième. A chaque fois que je chante, y compris ce dimanche au marché Saint Aubin, ils me disent « il y a un arrêté municipal, vous pouvez chanter, mais sans micro. »

Pourquoi sans micro, je dérange ? Parce que je ramène du bonheur ? Je ne fais rien de mal.

Une pétition pour la liberté de chanter

« Je suis un peu attristé. Je vais être obligé de partir, de quitter Toulouse » dit Kessy Mac Queen . Il lance une pétition qui a déjà recueilli près de 2000 signatures pour continuer à « chanter librement dans les rues. »

Une star est née dans la rue, Kessy Mac Queen prépare son premier album de 13 titres , le single "Wonderful Word" cartonne déjà sur les réseaux sociaux, mais il risque de quitter Toulouse, et son public, celui qui le fait « respirer .»

De "nombreuses plaintes" selon la mairie

De son côté, la mairie de Toulouse indique dans un communiqué :

« Face aux nombreuses plaintes formulées à l’occasion des « concerts » donnés en plein-air par Monsieur Kessy Mac Queen, la mairie a pris contact avec l’artiste, afin de l’informer de la situation. Il a été informé de la gêne qu’occasionne l’amplificateur de son qu’il utilise lorsqu’il chante sur la voie publique, dans le secteur Capitole – Square de Gaulle, et un rappel des règles régissant l’occupation du domaine public a été opéré, en particulier l’interdiction de la musique amplifiée sur l’espace public.

La police municipale a dû, comme elle fait pour quiconque, procéder à sa verbalisation à deux titres : pour émission de bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage et occupation illégale du domaine public » ajoute la mairie de Toulouse