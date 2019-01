Le chanteur Gauvain Sers en tournage à l'école de Ponthoile dans la Somme

Une star à Ponthoile ! Le chanteur creusois Gauvain Sers était ce mercredi à l'école du village situé près de la Baie de Somme, l'école maternelle et primaire qui faute d'effectifs suffisants a définitivement fermé en juillet dernier. Sollicité par le directeur de l'établissement, Gauvain Sers en a fait une chanson intitulée "les oubliés", c'est même le nom de son futur album.

28 élèves étaient scolarisés à l'école de Ponthoile © Radio France - Elodie Touchais

Eveiller les consciences de ceux qui décident

Le chanteur qui a fait les premières parties de Renaud n'en est pas resté là. Gauvain Sers se lance aujourd'hui dans la réalisation d'un web-documentaire sur la désertification rurale. L'école de Ponthoile a été choisi par l'artiste creusois pour illustrer la fermeture des écoles dans nos campagnes. " Faire des chansons, c'est mettre en lumière des gens trop souvent dans l'ombre" explique l'artiste qui espère aussi "éveiller les consciences de ceux qui décident".

Les élèves sont désormais scolarisés dans la commune voisine de Nouvion © Radio France - Elodie Touchais

Partie de foot et atelier soupe pour Gauvain Sers

Ce mercredi, l'école du village de la Somme a donc rouvert le temps du tournage. Les enfants, les parents d'élèves, le directeur et l'enseignante étaient ravis de ces retrouvailles et de participer à ce documentaire le temps d'une journée presque comme avant !

Un atelier sur les oiseaux de la baie de Somme était organisé dans la cour de récréation © Radio France - Elodie Touchais

Un cour d'anglais a été organisé dans la salle de classe, un atelier sur les oiseaux de la baie de Somme installé dans la cour. Des parties de foot avec Gauvain Sers ont aussi ponctué l'après-midi.

Les plus petits ont même pu suivre un atelier de cuisine, la confection d'une soupe avec le chanteur.

Atelier soupe pour Gauvain Sers © Radio France - Elodie Touchais

La chanson des Oubliés dit vrai, c'est nous

Ponthoile a perdu son école en juillet 2018 © Radio France - Elodie Touchais

De nombreuses mamans étaient aussi là. Pour rien au monde, elles n'auraient raté ce retour à l'école du village. Le titre 'les oubliés' tourne en boucle chez Julie qui reconnait être capable de verser une petite larme. "Ce qui nous arrive, la chanson dit vrai". Michelle et Valérie hoche la tête. Elles aussi se sentent oubliés de "nos dirigeants". On leur dit que "les petites écoles c'est bien mais ils les ferment" regrette Valérie.

Ponthoile a perdu une partie de son âme

Jean-Luc Massalon, l'ancien directeur de l'école a repris du service pour le tournage. Lui avait passé 18 ans dans cet établissement et ce retour est forcément un peu difficile. Mais c'est pour la bonne cause dit-il. Ponthoile est dans ce documentaire le symbole de la désertification rurale et surtout de ses conséquences. A long terme, "les familles ne s'installeront plus dans la commune", il n'y aura "plus de commerces à ouvrir" liste l'ex responsable. Tout cela pourquoi ? "Parce qu'on a fermé notre école".

Les Oubliés c'est le nom et du titre et de l'album de Gauvain Sers dont la prochaine tournée débutera au printemps prochain. En même temps que ce web-documentaire sur la désertification rurale.