Le chanteur irlandais Barry Moore à Guécélard pour le Téléthon

Guécélard, France

Déjà passé en Sarthe, cette année, pour le Bebop Festival et Sweet FM Live, Barry Moore est de retour pour la bonne cause, samedi 7 décembre. Le chanteur auteur compositeur irlandais joue à Guécélard pour le Téléthon - ou plutôt le "Guécéthon". "Nous on l'appelle le Guécéthon puisque Guécélard et Téléthon, ça fait Guécéthon !" s'amuse Nathalie Corbin. L'adjointe au maire est à la baguette pour l'organisation des trois jours d'animations et de solidarité.

Soirée tartiflette, concert du groupe local Kenavo, puis seul en scène de l'artiste irlandais avec sa guitare acoustique. Un programme qui ravit les 300 participants. Les bénévoles ont le sourire jusqu'aux oreilles lorsqu'ils accueillent Barry Moore. Il est venu exprès de Paris, où il faisait la première partie d'un concert de Patrick Bruel. C'est lors de son concert au Bebop Festival, le samedi 9 novembre, que les bénévoles l'ont approchés pour qu'ils viennent jouer au Guécéthon. Le jeune irlandais a tout de suite accepté. "Dans ma musique, en général, les messages dont je parle sont souvent sociaux", explique-t-il en français. "Ce sont aussi des causes qui me touchent, par rapport à ma famille. Je suis venu juste pour essayer de contribuer à quelque chose de bien."

Pour donner au Téléthon, vous composez le 36 37 sur votre téléphone, sinon rendez-vous sur le site de l'événement.