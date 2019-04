Le chanteur Laurent Voulzy de passage au Mont-Saint-Michel

Mont Saint-Michel, France

Le "rêve" de Laurent Voulzy se précise. Le célèbre chanteur de Rockollection était de passage au Mont-Saint-Michel ce vendredi. Il a posté une vidéo sur les réseaux sociaux : on le voit de dos, pendant une dizaine de secondes, marchant sur la passerelle en direction de la Merveille. Avec ce message, énigmatique : "En repérage...". Des points de suspension qui en disent long.

Quand France Bleu fait des... merveilles

Pour le moment, rien n'est encore coulé dans le marbre, mais un concert de Laurent Voulzy au Mont-Saint-Michel serait dans les tuyaux pour la fin de l'été, selon nos informations. Concert qui interviendrait dans le cadre de sa tournée dans les églises et les cathédrales démarré début mars.

L'épilogue d'une histoire de près de trois ans qui a pris sa source... sur France Bleu. Le 17 juin 2015, à l'occasion de sa venue au Zénith de Caen avec son complice de toujours Alain Souchon, Laurent Voulzy s'était confié sur son souhait de se produire dans l'abbatiale du Mont. "Une association du Mont Saint-Michel avait vu le concert à la télé et m'avait demandé si c'était possible que je vienne au Mont Saint-Michel. J'ai donc rédigé une lettre d'intention en expliquant pourquoi c'était merveilleux de chanter au Mont Saint-Michel et que c'était un rêve. Au bout de trois semaines la réponse a été non, parce que le répertoire n'est pas liturgique", avait expliqué le chanteur. Trois ans plus tard, ce "désir désir" serait donc en passe de devenir réalité.