Le chanteur Wes, auteur du tube planétaire "Alane", est décédé à Alençon

Connu pour sa chanson "Alane", sortie en 1997 et vendue à plus d'un million d'exemplaires, le chanteur camerounais Wes Madiko, 57 ans, est décédé dans la nuit de vendredi 25 à samedi 26 juin, à l'hôpital d'Alençon. Il vivait dans l'Orne depuis de nombreuses années.

Ses proches l'ont annoncé sur les réseaux sociaux ce samedi 26 juin et depuis, les hommages pleuvent. Le chanteur camerounais Wes Madiko, connu pour son titre planétaire "Alane" sorti en 1997, est décédé à l'âge de 57 ans, à l'hôpital d'Alençon.

Il vivait dans cette ville ornaise avec ses enfants depuis de nombreuses années. Selon le site camerounais "Le bled parle", Wes Madiko serait décédé des suites d'une opération médicale due à une infection nosocomiale.

L'été dernier, Wes Madiko s'était associé au célèbre DJ allemand Robin Schulz, pour sortir une version remixée du titre "Alane".

"Même 24 ans après, je continue de groover. Je remercie mes fans pour tout l'amour qu'ils me donnent. J'ai envie de montrer que je suis papy groove, je ne suis pas has been, il faut être toujours dans la joie", confiait Wes à notre micro en juillet 2020, alors qu'il se produisait au Be Bar d'Alençon.

"Une légende nous a quittés, nous laissant un ultime message de paix pour l'humanité sur son lit d'hôpital, qui vous sera communiqué dans les jours à venir", a écrit sa famille sur les réseaux sociaux.