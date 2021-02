Bientôt un centre d'accompagnement de détenus vers la sortie de prison à Montpellier

Le projet de structure d'accompagnement vers la sortie de prison avait été lancé en 2018. Les travaux ont débuté en janvier à Puech-Villa, dans le quartier Euromédecine à Montpellier sur un terrain de 6000 mètres carré. L'établissement pourra recevoir 150 détenus en fin de peine ou ayant eu une peine inférieure à un deux ans. Il n'y aura ni cellule ni mirador, les détenus seront logés dans des chambres individuelles. 80 agents seront là pour les accompagner et les aider à se réinsérer dans le monde du travail. Ils aideront les détenus par exemple à refaire leurs papiers d'identité, mettre à jour leur carnet de santé, ou encore retrouver confiance en eux. "La meilleure sortie possible est une sortie préparée, c'est le meilleur moyen pour qu'il n'y ait pas de récidive" selon Stéphane Gély, directeur interregional des services pénitentiers de Toulouse. Ce nouvel établissement sera rattaché à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone.

Stéphane Gély, directeur interregional des services pénitentiers de Toulouse. Copier

Des habitants inquiets

Les habitants de Puech-Villa s'inquiètent de voir s'installer près des chez eux, des détenus, même en fin de peine. "On ne veut pas éduquer nos enfants face à une prison. On aurait préféré que ce soit un parc qui se construise pour que nos enfants puissent s'amuser" explique Mohamed, un riverain. Il a manifesté vendredi 29 janvier contre ce projet et espère se faire entendre par le Préfet qui devrait rencontrer les habitants mécontents la semaine prochaine.

Les riverains souhaitent être relogés. Copier

Stéphane Gély comprend ces inquiètudes mais se veut rassurant "Ce seront des détenus choisis, sans risque de dangerosité. Le bâtiment ne fera pas plus de quatre étages."

Stéphane Gély, directeur interregional des services pénitentiers de Toulouse. Copier

D'autres structures en France

150 détenus pourront être accueillis dans l'établissement. © Radio France - Morgane Guiomard

L'Etat a financé ce projet à hauteur de 12 millions d'euros. Une vingtaine d'autres structures devraient voir le jour dans les années à venir, notamment à Grenoble, Toulon ou Lille.