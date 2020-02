Le chantier de l'échangeur de Connerré en Sarthe sur l'autoroute A11 entre Le Mans et Paris avance

Connerré, France

C'est un chantier sarthois qui a fait l'objet de quatorze années d'étude. Les travaux du futur échangeur de Connerré, baptisé "l'Huisne sarthoise", sur l'autoroute A11 de Vinci Autoroutes entre Le Mans et la Ferté Bernard se poursuivent. Les terrassements sont terminés. 60.000 m3 de terre ont été déplacés. Prochaine étape : la construction d'un pont qui va enjamber l'autoroute.

Les travaux vont durer jusqu'à la fin de l'année avec une ouverture prévue début 2021.

Vue aérienne du chantier de l'échangeur de Connerré - @VinciAutoroutes

Un pont long de 49 mètres au-dessus de la Sarthe

La pose de la première pierre date du 9 juillet dernier, et depuis tous les travaux de terrassement ont été effectués. 60.000 m3 de terre ont été déplacés. Le chantier va durer jusqu'à la fin de l'année et la prochaine étape va être la construction d'un pont long de 49 mètres qui va enjamber l'autoroute. Le tout sans interrompre la circulation !

"Les travaux sont déjà programmés en mars "souligne David Gauvrit, directeur de travaux chez l'entreprise Colas. "On va d'abord construire les piles du pont en neutralisant un sens de circulation. On va poser les poutres dans un sens, avec la circulation dans l'autre sens, et inversement. Il faudra environ quatre jours pour poser les poutres. Ce sera la même chose ensuite pour le tablier du pont. On aura des camions toupies qui vont ramener le béton de la centrale à béton. Il y aura une grosse pompe montée sur un camion qui coulera la dalle par un tuyau. Les toupies arrivent sur l'autoroute en bas et elles coulent sur le dessus. Sur ce coulage, il y aura une quinzaine de personnes et on aura besoin de 300m3 de béton. Il faut faire très attention, car on peut avoir un coffrage qui tombe, ou du béton qui s'écoule sur l'autoroute".

David Gauvrit, directeur de travaux chez l'entreprise Colas, devant le futur pont © Radio France - Christelle Caillot

Les normes de sécurité sur le pont

Après l'effondrement du pont de Gênes en Italie, et plus récemment celui de Mirepoix dans le sud ouest de la France, on peut se demander comment sont construits les nouveaux ouvrages en France.

"En fait, il y a des normes et des calculs suivant les dimensions de l'ouvrage, la stabilité et la tenue dans le temps" poursuit David Gauvrit, directeur de travaux chez l'entreprise Colas qui travaille sur les travaux du futur échangeur de Connerré. "Sur la charge véhicule jour, en fait le pont est testé une fois qu'il est réalisé. Et ce jour-là, il y a des camions d'un bout à l'autre du pont et chacun des véhicules fait 25 tonnes. C'est une charge que le pont connaîtra uniquement à ce moment".

Les détails du chantier (illustration) - @VinciAutoroutes

Le chantier en chiffres

Coût du chantier : 14.1 M d'euros.(Il est financé à 50% par l'état et la région, et 50% par Vinci. Le département prend en charge le raccordement avec la départementale pour près de 3 millions d'euros)

De 30 à 60 personnes sur le chantier

Durée : 18 mois de travaux

Un pont long de 49 mètres

60.000 m3 de terre déplacés

2 bassins de traitement des eaux

Vue près de la prochaine gare de péage de l'échangeur de Connerré © Radio France - Christelle Caillot

