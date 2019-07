Le chantier de l'échangeur de Connerré en Sarthe sur l'autoroute A11 entre Le Mans et Paris démarre

Un chantier sarthois qui a fait l'objet de 14 années d'étude. La pose de la 1ère pierre a eut lieu ce mardi. Les travaux futur échangeur de Connerré, baptisé "l'Huisne sarthoise", sur l'autoroute A11 entre Le Mans et la Ferté Bernard démarrent. Ils vont durer 18 mois et coûter 14.1 M d'euros.

Connerré, France

Les travaux futur échangeur de Connerré, baptisé "l'Huisne sarthoise, sur l'autoroute A11 entre Le Mans et la Ferté Bernard démarrent. Après la pose de la première pierre ce mardi, ils vont durer 18 mois. Le montant du chantier s'élève à 14,1 millions d'euros.

Il est financé à 50% par l'état et la région, et 50% par Vinci. Le département prend en charge le raccordement avec la départementale pour près de trois millions d'euros. Cet axe est emprunté chaque jour par 35.000 véhicules.

L'échangeur de Connerré sera à mi-parcours entre Le Mans et La Ferté Bernard - @VinciAutoroutes

Un chantier écolo

En 18 mois de chantier, les ouvriers vont commencer par effectuer les terrassements avec plus de 60.000 m3 de terre à bouger, puis les fossés, l'assainissement, la voirie, la construction d'un pont, d'une gare de péage puis enfin les parking. Alors, on peut se demander pourquoi ces travaux sont écolo selon Vinci Autoroutes. "En fait, on parle de chantier écologique, parce que l'on utilise essentiellement les matériaux du site" nous dit David Gauvrit, le chef de chantier sur l'échangeur. "Les 60.000 m3 de remblais, sont des matériaux que l'on va déplacer et réutiliser, les enrobés seront en partie recyclés. il y a aussi toute une gestion de l'eau avec la mise en place de bassin de rétention. Il y aura aussi toute une gestion pour que les eaux soient filtrées, traitées et rejetées en milieu naturel le plus proprement possible".

Il y aura également la plantation de 1.700 mètres de haies et tous les espaces seront engazonnés afin de permettre aussi l'assimilation des averses. Un chantier qui se veut également solidaire avec 6.000 heures de travaux pour l'insertion de personnes en difficulté.

La commune de Conneré en plein développement

"Je suis un maire heureux, cette journée de pose de la première pierre est très importante, on voit que le projet devient concret" souligne Christophe Chaudin, le maire de Conneré, et président de la communauté de communes. "C'est vrai que cet échangeur est un effet d'aubaine pour le développement économique de tout le territoire. On a déjà des contacts avec des entreprises qui veulent s'installer dans le secteur, alors je ne peux pas encore dévoiler les noms car ce sont des négociations qui sont longues, mais certaines entreprises qui ne sont pas forcément de la Sarthe sont venues toquer à notre porte pour engager des discussions. Sans tout dévoiler, je peux vous dire que nous sommes en contact avec un gros groupe dans la logistique, et puis nous sommes aussi en contact avec des petites PME et PMI car c'est important aussi de développer ce type d'emplois. Enfin, nous sommes aussi en relation avec des entreprises locales qui souhaitent soit s'agrandir soit se développer".

L'immobilier en plein essor

"On est sur un projet immobilier d'environ 60 lots qui devrait être inauguré début 2021 au moment de la mise en service de l'échangeur" poursuit Christophe Chaudin, le maire de Conneré, et président de la communauté de communes . "Dans ce projet, il y a à la fois du logement social et de l'accession à la propriété. Des logements pour les familles et aussi pour les personnes âgées. On veut vraiment obtenir une mixité dans la commune. Sur les constructions, c'est vrai aussi que nous avons quasiment toutes les semaines des personnes qui viennent se renseigner pour savoir s'il y a des terrains à bâtir".

Conneré, c'est aujourd'hui 3.000 habitants et 31.000 sur la communauté de communes.

Les chiffres clés de l'échangeur de Connerré - @VinciAutoroutes

À LIRE AUSSI : Connerré aura enfin une sortie d'autoroute sur l'A11