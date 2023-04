VIDÉO - Le chantier de l'écoquartier Guillaumet à Jolimont, à Toulouse, lancé, les riverains inquiets

Le geste se veut surtout symbolique. Le préfet de la Haute-Garonne, le maire de Toulouse ainsi que le directeur Vinci construction dans le sud-ouest, en charge du chantier, une truelle à la main posent tous les trois la première pierre du chantier de l'écoquartier Guillaumet, à Toulouse. Dans le fond, les pelleteuses s'activent, car le chantier, de 90 millions d'euros, a déjà commencé en janvier dernier avec pour objectif à terme de construire la nouvelle cité administrative ainsi que plus d'un millier de logements.

Un vaste projet d'urbanisme

La cité administrative sera installée dans l'ancienne école vétérinaire, un bâtiment de style art déco des années 30. Les murs et les imposantes colonnes ont été mis à nus, les travaux ont déjà commencé. C'est là que les 1.600 agents de la nouvelle cité administrative poseront leurs cartons d'ici fin 2024 explique Pierre-André Durand le préfet de la Haute-Garonne : "il y aura au total plus d'une douzaine de services de l'état qui seront regroupés ici. Certains servies seront ouverts au public bien sûr."

Toute la cité administrative installée jusque-là à Compans, à Toulouse déménage donc à Jolimont. À côté de cette cité, 1.200 nouveaux logements seront également construits se félicite le maire de la ville, Jean-Luc Moudenc : "c'est une nouvelle configuration, un nouveau dimensionnement du quartier Jolimont. C'est un nouvel élan en quelque sorte dans la ville aujourd'hui."

Les riverains inquiets

Un nouveau redimensionnement qui inquiète justement les habitants du quartier comme le rappelle Sylvie Iris, la vice-présidente de l'association Toulouse7notrequartier : "Il y a eu en effet beaucoup de réunions de concertation mais c'est un projet hors sol, pensé comme une bulle."

Et d'ajouter : "quel impact l'arrivée de tous ces agents et de toutes ces familles va avoir sur la mobilité ? L'avenue Brunaud est déjà complètement engorgée. Où les enfants iront-ils à l'école ? Aujourd'hui, il y en a deux dans le quartier et ça ne suffit pas. À chaque fois, on nous répond que ce n'est pas le sujet", conclut Sylvie Iris, habitante de Jolimont depuis près de 30 ans.

Mais le maire Jean-Luc Moudenc l'affirme : "on continue de discuter avec les riverains." La mairie annonce par ailleurs vouloir investir un million d'euros ces prochains mois pour assurer la sécurité sur la voirie autour de ce nouveau quartier.

