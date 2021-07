Le chantier de la future cité administrative de Lille a démarré, ouverture prévue fin 2023

"Je préfère qu'on l'appelle maison des services publics", explique le préfet du Nord Michel Lalande au moment de la présentation du site qui accueillera fin 2023 la nouvelle cité administrative de Lille. Entre la porte des Postes, qui servira d'entrée pour le grand public, et la porte d'Arras, se dresseront cinq bâtiments reliés par une rue intérieure, des jardins, des cafétérias, une crèche... et bien entendu, des salles de réunion à destination des fonctionnaires. Le chantier a été définitivement confié au groupe Bouygues mardi matin pour un marché public de 150 millions d'euros, de quoi en faire l'un des projets immobiliers civils les plus importants de France.

Les quatre batîments seront desservis par le métro et la future ligne de tramway. © Radio France - Steven Gouaillier

La construction d'une nouvelle enceinte avait été jugée nécessaire au bon fonctionnement des services de l'État dès 2016 aux vues des locaux actuellement occupés par les fonctionnaires à côté du Grand Palais. Un bâtiment "devenu franchement obsolète avec des problèmes de sécurité pour ceux qui y travaillent", poursuit le préfet. L'ancienne cité sera donc vendue d'ici 2023 "pour des usages multiples".

L'ancienne cité administrative sera vendue avant le déménagement prévue fin 2023. © Radio France - Odile Senellart

Le projet va permettre "de libérer une dizaine d'immeubles"

La nouvelle "maison des services publics" s'éloignera donc du centre-ville, pour rejoindre le bord du périphérique. Le visage du quartier est amené à être "profondément modifié", note la préfecture, "l'implantation de la Cité administrative dans ce quartier lui permettra de bénéficier de toutes les retombées positives d'une rénovation urbaine en termes de réflexion sur les nouveaux usages de la ville". L'autre priorité, soulignée par Michel Lalande, c'est de "participer à la transition écologique, en réalisant un ensemble de petits bâtiments modulables, qui soient aux meilleures normes écologiques du moment".

L'avantage du futur site réside aussi dans la centralisation des fonctionnaires, des finances publiques à l'Inspection Générale de la Police Nationale en passant par le CROUS... "Il y a à peu près 1100 fonctionnaires dans la cité administrative actuelle, d'autres sont répartis sur une dizaine d'autres sites. En ramenant les 2000 fonctionnaires ici, nous allons libérer du foncier, une dizaine d'immeubles, et nous offrons ainsi aux élus et aux territoires la possibilité de développer de nouvelles opportunités".

Les travaux ont déjà commencé sur le site entre le boulevard de Strasbourg et le périphérique. © Radio France - Steven Gouaillier

La première pierre doit désormais être posée cet automne sur le chantier.