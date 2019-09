Le chantier de la passerelle du fort du Portalet en vallée d'Aspe va enfin pouvoir débuter

C'est une excellente nouvelle pour les pèlerins et les randonneurs en vallée d'Aspe. Le projet de passerelle et de cheminement piéton autour du fort du Portalet a reçu un avis favorable et unanime du ministère de la transition écologique et solidaire. Les travaux vont pouvoir débuter.

Pau, France

Il était important que cette décision arrive dans les délais. Les travaux devaient débuter en 2020 pour conserver les financements de l'Europe, soit près d'un million et demi d'euros sur une enveloppe de quatre millions. L'Europe participe pour rétablir dans sa totalité le chemin de Saint Jacques de Compostelle entre Canfranc et Oloron, celui qu'on appelle "la voie d'Arles". Actuellement, il faut marcher 400 mètres le long de la nationale 134 au niveau du fort du Portalet, c'est très dangereux et ça dissuade les pèlerins et les randonneurs.

Les travaux vont donc débuter en janvier 2020, on va commencer par la passerelle himalayenne, cinquante mètres au dessus des gorges d'enfer où coule le Sescoué, entre le premier lacet du fort et un plateau, en contrebas du chemin de la mâture. Cette passerelle enjambera le gave sur une cinquantaine de mètres. On pourra l'emprunter dès fin 2020 ; en revanche il faudra attendre un an de plus pour le chemin piéton en bois, accroché à flanc de falaise.

Simulation du chemin piéton

On intervient dans un site classé monument historique depuis 2005 qu'il faut absolument préserver. C'est un enjeu touristique fort pour le département.

2020 sera une année de travaux importants pour toute cette vallée d'Aspe

Le fort du Portalet va aussi bénéficier d'une nouvelle tranche de travaux pour ouvrir à la visite les parties basses du fort : 500 000 euros en 2020. La communauté de communes du haut Béarn espère attirer jusqu'à 60 000 visiteurs par an une fois tous les travaux terminés.

La terrasse basse du fort du Portalet © Radio France - Marie line Napias

La station de ski nordique du Somport, la seconde des Pyrénées va aussi être entièrement réhabilitée. Le permis de construire a été déposé et les appels d'offres vont être lancés pour débuter les travaux au printemps 2020 après la fin de la saison de ski.

Daniel Lacrampe président de la communauté de communes du haut Béarn Copier

Le chemin d'Arles sécurisé, le fort du Portalet réhabilité, la station de ski nordique du Somport rénovée, la région Nouvelle Aquitaine se félicite que l'Europe ait voté une subvention de 2 854 000 euros pour les études sur la remise en circulation ferroviaire du tunnel du Somport et le réaménagement complet de la gare de Canfranc. La vallée d'Aspe aura tous les atouts pour augmenter sa fréquentation touristique.