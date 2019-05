PHOTOS - Le chantier de la Plaine à Marseille avance, pour une livraison prévue fin 2020

Marseille, France

Après un démarrage chaotique marqué par des manifestations au mois d'octobre 2018, le chantier de la Plaine est sur les rails. L'objectif de livraison de la plus grande place de Marseille est fixé à la fin 2020 avec une première phase rendue aux Marseillais dès l'été, dans la partie ouest de la place, "coté Petit Nice". Déjà quelques pans du fameux mur ont été retirés, un mur de près de trois mètres de haut érigé face aux manifestations.

Sur place, une trentaine d'ouvriers sont à pied d'oeuvre pour un chantier qui n'a pas fini de faire parler dans le quartier. La Plaine et ses 2,5 hectares est la place la plus vaste de Marseille, elle sera beaucoup plus piétonne qu'auparavant et ne servira plus de rond-point pour les automobilistes qui pourront uniquement la traverser du nord au sud sans pouvoir en faire le tour complet.

65 places de parking seront conservées, mais il ne sera plus possible de se garer directement sur la place.

700 mètres linéaires de bancs ou d'assises seront conçus sur la place Jean-Jaurès

Un kiosque à journaux, deux kiosques/snack et un écailler s'installeront également sur la place centrale de Marseille

La métropole a investi près de 20 millions d'euros dans la réniovation de cette place.

Une trentaine d'ouvriers travaillent sur le chantier de la plaine © Radio France - Laurent Grolée

plan de la future place jean Jaurès © Radio France - Soleam