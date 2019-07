Le chantier de la Prom' à Nice sera terminé dans les temps fin septembre

Les travaux de sécurisation entre Lenval et Carras s'achèveront comme prévu fin septembre. Le chantier est en avance et s'autorise même une pause estivale.

Les travaux de sécurisation entre Lenval et Carras sont à l'heure ! La livraison prévue pour fin septembre, après dix mois de travaux, sera bien effective à la date escomptée. Le chantier se permet même une pause estivale du 10 août au 2 septembre pour permettre aux cyclistes et aux piétons de circuler plus facilement en cette période d'affluence touristique.

Où en est-on ?

Petit rappel d'abord : Il s’agit de la troisième et dernière phase de sécurisation et d’embellissement de la Promenade des Anglais. Sur cette partie longue de 1,6 km, un terre-plein va être créé délimité par des câbles métalliques pour protéger la nouvelle piste cyclable et le trottoir plus large. Les travaux consistent à faire à l’identique ce qui a déjà été entrepris depuis 2015 sur le quai des Etats-Unis et sur la Promenade des Anglais jusqu’à l’hôpital Lenval. La piste cyclable est prête, le revêtement définitif posé, les palmiers plantés (il en manque neuf à planter en septembre). Ne manque plus que la pose de l'asphalte du trottoir piéton et les poteaux de sécurité anti-intrusion. Le chantier reprendra le deux septembre prochain.

Les niçois râlent !

Cohabitation en tout cas difficile entre cyclistes et piétons. De nombreux niçois râlent et s'agacent d'un chantier qui dure depuis maintenant dix mois et qui touche la ville en pleine saison. Martine, par exemple, est une retraité de 68 ans, elle ne se sent pas en sécurité.

"Les vélos c'est dangereux car on est sur le même trottoir, ils vous passent devant [...] on a vraiment hâte que ça se finisse, oui ça fait caguer" Martine 68 ans.

Des travaux qui s'achèveront donc fin septembre.