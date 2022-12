Le chantier de leur maison à l'arrêt, un couple du Territoire de Belfort vit dans son camping-car

Viviane et Benoît (et leur chienne, Malice) vivent dans leur camping-car depuis un an et demi mais risquent d'y rester encore longtemps avec l'arrêt du chantier de leur maison

Du rêve au cauchemar pour ce couple de retraités de Montreux-Château dans le Territoire de Belfort. Viviane et Christian Benoît vivent dans leur camping-car depuis un an et demi ; c'était certes prévu depuis la vente de leur ancien logement, mais ils risquent d'y rester encore un bon moment. Et pour cause : le chantier de leur nouvelle maison qu'ils font construire dans le village est à l'arrêt depuis fin septembre à cause de la ligne à haute tension juste-au dessus. Enedis et le constructeur (Maison Brand à Colmar) se renvoient la balle.

Les murs mais pas le toit

Quatre murs mais pas de toit. La faute à cette ligne à haute tension juste au-dessus de la maison, à 3 m 50 de hauteur environ. Impossible de continuer le chantier, une décision qui surprend Benoît, le propriétaire "On connaissait l'existence de cette ligne de 20 mille volts au-dessus de notre future maison mais ça ne nous posait pas de problèmes. Ils (Maison Brand) nous ont dit que c'était ok pour construire notre maison, mais que sur un plan d'Enedis et de la mairie, il y avait un petit intitulé, souligné en vert, comme quoi c'était constructible, mais que c'était la maison qui devait s'adapter à la situation du terrain, mais le constructeur nous a dit que ça passait large." Sauf que non !

La ligne de 20 mille volts passe juste au-dessus de la maison de Viviane et Benoît © Radio France - Hervé Blanchard

Le camping-car comme résidence principale

Si le couple avait prévu de vivre un an et demi dans son camping-car le temps de la construction de sa maison, il n'imaginait pas s'y éterniser au-delà. Viviane commence à trouver le temps long "C'est très difficile parce qu'on ne peut plus recevoir la famille, heureusement ils nous invitent et on se balade également pour aller voir des amis mais on ne peut pas rester comme ça, ce n'est pas une vie. on ne peut pas rester des années comme ça" s'insurge la retraitée qui attend maintenant que les protagonistes prennent leur responsabilité pour voir le bout du tunnel.

Enedis et le constructeur dos à dos

Sauf que chacun campe sur ses positions. Pour le constructeur, que nous avons joint, l'arrêt du chantier se justifie, je cite, "par la priorité absolue de préserver la sécurité des ouvriers et le risque d'un accident grave, qui passe avant le retard du chantier" tout en comprenant "la gêne pour ses clients" mais attend maintenant une solution par Enedis reprendre les travaux. La filiale d'EDF Enedis, qui justement, selon les propriétaires, explique que c'est impossible d'isoler ou protéger cette ligne, (aux frais du couple selon les retraités) nous précisant, je cite encore, "étudier avec attention l'avancée du dossier et faire tout son possible pour trouver une solution rapide."

Viviane et Christian devait emménager dans leur nouvelle maison en août 2023. Il semble aujourd'hui difficile de tenir le délai © Radio France - Hervé Blanchard

Pendant ce temps, Viviane et Christian sont dans l'impasse mais sont déterminés à débloquer la situation. Pour leur bien-être moral mais financier également avec déjà 120 mille euros dépensés pour une maison qu'ils désespèrent un jour d'habiter.