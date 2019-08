Le chantier de Notre-Dame de Paris va reprendre mi-août

Le chantier de Notre-Dame de Paris, suspendu le 25 juillet pour cause de soupçons de pollution au plomb, va reprendre mi-août. D'ici là, des moyens de décontamination supplémentaires seront mis en place.

Notre Dame, Paris, France

Le chantier de Notre-Dame de Paris, suspendu la semaine dernière en raison d'un risque d'exposition de la pollution au plomb, va reprendre progressivement à partir de la semaine du 12 août, avec la mise en place de procédures renforcées et des moyens de décontamination supplémentaires.

De nouvelles unités de décontamination à l'automne

"Le préfet a décidé de reprendre progressivement le chantier à partir de la semaine du 12 août", a indiqué la préfecture d'Île-de-France. Les nouvelles mesures "garantissent à la fois la sécurité des personnels intervenant sur le chantier et un strict contrôle des entrées et sorties du celui-ci, empêchant toute sortie d'élément polluant vers l'extérieur", déclare la préfecture dans un communiqué.

Trente à quarante personnes pourront travailler en même temps sur le site, au lieu des 60 à 70 personnes avant la suspension, et de nouvelles unités de décontamination seront livrées à l’automne, ce qui doit permettre à l'ensemble des travailleurs nécessaires d'accéder au chantier.

Le plomb, une substance très nocive

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, le plomb est une substance toxique qui se diffuse dans l'organisme pour atteindre le cerveau, le foie, les reins et les os. Il est particulièrement nocif pour les enfants.

L'inspection du travail avait estimé dans un rapport rendu le 23 juillet que les installations de décontamination étaient sous-dimensionnées et que les règles de précaution n'étaient pas systématiquement appliquées.

Polémique sur les taux de plomb aux alentours du site

Quelque 400 tonnes de plomb ont fondu lors de l'incendie de la cathédrale le 15 avril. Une partie s'est dispersée dans le centre de Paris, exposant travailleurs et riverains à des poussières toxiques. L'association Robin des Bois a déposé une plainte contre X pour mise en danger d'autrui. Des taux de plomb supérieurs au seuil de vigilance ont été mesurés chez des enfants et dans des établissements scolaires des environs et des écoles ont été fermées fin juillet pour être nettoyées.

