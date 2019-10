Le chantier de réaménagement de la gare est lancé à Bressuire

Bressuire, France

Un énorme chantier vient de démarrer à Bressuire, quartier de la gare. Avec un moment symbolique ce mercredi en présence notamment d'Alain Rousset, le président de la Région Nouvelle Aquitaine, la pose d'un morceau de la future passerelle.

La gare va devenir un pôle important d'attractivité de la ville de Bressuire

Le secteur va en effet être totalement transformé : création d'un pole multimodal et réaménagement du parvis, construction d'une cité de la jeunesse et des métiers qui va regrouper différents services comme la mission locale et la maison pour l'emploi, aménagement de Pôle emploi qui revient en centre-ville, d'une école, d'un boulodrome, de nouveaux lotissements. "C'est un quartier que nous allons re-dynamiser et la gare va devenir un pôle important d'attractivité de la ville de Bressuire", se réjouit le maire de la ville Jean-Michel Bernier.

Il y avait besoin de travaux pour Gwenaëlle, bressuiraise de 20 ans. "C'était un peu vieillot donc ça va donner du peps". Laurent Fauvre, du restaurant RTT, se félicite notamment de la passerelle qui va permettre de relier la gare au quartier de l'autre côté des voies, le quartier Marolleau. "Aujourd'hui, il faut faire un grand tour alors que là ça relie le quartier au centre-ville".

Visuel du futur parvis de la gare de Bressuire - Visuel Triade

Visuel de la future passerelle à la gare de Bressuire - Visuel Triade

Le budget du total de cette opération de réaménagement du quartier de la gare avoisine les 18 millions d'euros. Tout devrait être achevé en 2021.