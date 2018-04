Pau, France

Certains clients n'apprécient pas le revêtement blanc, d'autres regrettent que cela fasse penser davantage à un supermarché qu'à des halles traditionnelles. D'autres apprécient la nouveauté mais attendent de voir l'intérieur.

Les clients des halles de Pau réagissent au nouveau bâtiment Copier

Les travaux du bâtiment des étaliers seront terminés mi mai. Tous les branchements seront faits. Une première commission de sécurité est programmée le 16 mai pour valider la structure. A partir de là, les étaliers vont pouvoir construire leurs stands. Un bureau de contrôle sera mis à leur disposition pour les aider. Ils devront avoir terminé le 20 juillet. Chaque stand sera contrôlé et validé au fur et à mesure. Ensuite ce sera le passage de la commission de sécurité globale, avant l'ouverture au public prévue début août.

Genevière Pédeutour, adjointe au maire en charge du commerce Copier

Dans les anciennes halles, l'ambiance est de plus en plus triste. Certains étaliers ont déjà fermé leur stand, d'autres vont partir. Les habitués redoutent de devoir trouver un nouveau boucher, un nouveau marchand de fruits et légumes... Ils craignent aussi que le coût de revient des nouveaux stands et les loyers revus à la hausse fassent augmenter les prix.

Les habitués craignent de ne pas retrouver leurs étaliers dans les nouvelles halles Copier

Geneviève Pedeutour, l'adjointe au commerce se veut rassurante : on sait déjà qu'environ la moitié des étaliers actuels, soit une trentaine, vont s'installer dans les nouvelles halles où environ 80% des étals sont réservés. Il y aura aussi 20% de nouveaux commerçants mais pas de franchisés. L'ouverture est prévue début août, et si certains palois sont en vacances, la ville compte sur les touristes pour roder les nouvelles halles.