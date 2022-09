Le chantier du Cèdre bleu va monter en puissance à Nancy

Il y a un an, l'office métropolitain de l'habitat du Grand Nancy présentait les futurs logements réhabilités du Cèdre bleu et du Tilleul argenté dans le quartier du Haut-du-lièvre : un appartement témoin avec balcon et grand volume dans ces barres amenées à passer de 1200 à 724 appartements à l'horizon 2024 pour les premières livraisons. Les travaux de déconstruction devaient démarrer début 2022 mais avec la guerre en Ukraine, les hausses des coûts de l'énergie et des matières premières, le chantier colossal a pris du retard.

Les opérations de déconstruction ont commencé il y a plusieurs semaines avec notamment le désamiantage du Cèdre bleu et la dépose de certaines parties de l'immeuble comme l'explique Jérôme Dal Borgo, directeur général de l'office métropolitain de l'habitat : "on n'est pas sur une phase très visible mais on va engager fin novembre, début décembre une nouvelle phase avec les premiers coups de grues". Les entreprises sont en train de déposer les robinets, les fenêtres ou les sanitaires pour être soit réemployés, soit commercialisés à la maison du réemploi.

Appartement témoin au tilleul argenté dans le quartier du Haut-du-Lièvre à Nancy © Radio France - Cédric Lieto

Certains projets modifiés à la marge

En fin d'année, les premiers coups de grues permettront de "découper" en plusieurs morceaux le Cèdre bleu. Un chantier énorme pas épargné par les différentes crises énergétiques et économiques. L'OMH mène huit projets de construction ou de réhabilitation à la fois, pour un budget de 157 millions d'euros. Depuis un an, la guerre en Ukraine a éclaté, les prix des matériaux et de l'énergie ont augmenté avec des implications très concrètes, explique Jérôme Dal Borgo, directeur général de l'OMH : "on essaie de faire des optimisations. Sur une opération, il y avait des jardins sur les toits, on ne va à priori pas les faire mais on va faire monter les escaliers et l'ascenseur sur le toit. On va imaginer que dans quelques années, on pourra faire ces jardins".

La crise des énergies qui pose plusieurs questions. Sur l'un des projets, il était prévu d'installer des poêles à granulés dans les appartements mais face à l'explosion des prix et à la pénurie de granulés, il pourrait être décidé de brancher finalement une résidence supplémentaire sur le réseau de chaleur.

