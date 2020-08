Le chat noir, félin mal aimé des SPA

Ce lundi 17 août, c'est la journée internationale du chat noir. Un animal peu convoité dans les SPA, et plus abandonné que les autres, victimes de superstitions d'un autre âge. C'est ce que constatent les bénévoles de la SPA de Nîmes (Gard).

Les bénévoles de la S.P.A de Nîmes (Gard) sont unanimes : oui, les chats noirs sont les mal aimés des adoptants. La journée internationale du chat noir, ce lundi 17 août, est l'occasion de rappeler que si le ramage ne se rapporte pas au plumage, il ne faut pas non plus juger un chat à son pelage. En Grande-Bretagne, 70% des chats abandonnés sont noirs, et s'il n'y a pas de statistique précise en France, on constate que les chats noirs sont nombreux derrière les grilles des SPA.

L'ère du chat noir ?

Pourquoi les adoptants boudent-ils les chats noirs ? A cause de superstitions d'un autre âge dixit les bénévoles de la SPA de Nîmes. "Soit disant, ils porteraient malheur, du grand n'importe quoi !". Mais depuis un an, "on voit un petit changement de mentalité" explique Claude, l'une des bénévoles de la SPA :

Certains visiteurs demandent expressément à adopter un chat noir parce qu'ils savent que ce sont les laissés pour compte.

Mais les petits chats noirs s'entassent petit à petit dans les refuges. Il y en a au moins un ou deux par portée, et ils sont adoptées souvent moins vite. "Avec le coronavirus et le manque de stérilisation, on a récupéré beaucoup plus de maman et leurs petits, avec beaucoup de chatons noirs". D'après certaines statistiques, un chat noir reste deux fois plus de temps qu'un autre dans les refuges.

Pourtant, la couleur du pelage n'influence pas la personnalité de l'animal. "Les adoptants devraient plutôt se focaliser sur les caractères, si l'animal est câlin ou sauvage, s'il est prêt à vivre en appartement..." désespère Frédérique, une autre bénévole, "mais ils préfèrent choisir d'abord une couleur de poil. Ils veulent une petite peluche à poils longs."

Claude Gavach, le président de la SPA nîmoise possède sept chats, dont deux sont noirs :