Un châtaigner emblématique de Celles-sur-Belle prix du jury de l'arbre de l'année

Une belle reconnaissance pour la "talle à teurtous", le châtaignier emblématique de Celle-sur-Belle, dans les Deux-Sèvres. L'arbre obtient le prix du jury de l'arbre de l'année 2021. Un concours organisé par l'Office national des forêts et le magazine Terre Sauvage. Plus de 200 arbres étaient en compétition au départ. En septembre, 13 ont été sélectionnés en fonction de leurs qualités biologiques, esthétiques ou encore historiques.

Un arbre qui serait âgé de plus de 600 ans

"On est fiers et honorés", se réjouit Maïté Cromer, adjointe à la communication à la mairie de Celles-sur-Belle. Elle rappelle que ce châtaignier est "l'un des plus vieux arbres des Deux-Sèvres. Les experts disent qu'il a plus de 600 ans". Classé arbre remarquable depuis 2008, sa circonférence dépasse les 11 mètres en comptant les rejets et il atteint 16 mètres de hauteur. Surnommé donc "la talle à teurtous", la talle pour le châtaignier et à teurtous signifie à tout le monde, à tous dans le poitevin-saintongeais.

Un arbre particulier aussi par son esthétique. "Quand vous regardez d'un côté c'est comme une petite cabane et de l'autre, on voit le poids des années et des branches qui sont successivement tombées. Il y a des tas de formes", précise Maïté Cromer. Et plein d'histoire. "Les anciens disent qu'on se rencontrait là-bas, entre amoureux et qu'il a servi aussi de cache d'arme et de repaire parce qu'il était plus fermé au départ", raconte l'élue.

Les experts estiments l'âge de cet arbre à plus de 600 ans. © Radio France - Noémie Guillotin

Ce concours est un joli coup de projecteur pour cet arbre qui est déjà une star locale. "On espère que cette valorisation de notre territoire va pouvoir rayonner aux alentours pour que les touristes puissent venir admirer ce bel arbre", explique Sylvie Cousin, première adjointe à la mairie de Celles-sur-Belle.

Photos exposées gare de Lyon à Paris

C'est un arbre d'Ile-de-France qui obtient le prix du public : le châtaignier de La-Celle-Saint-Cloud dans les Yvelines. Il représentera la France au concours de l'arbre de l'année européen. Les photos des arbres lauréats seront exposées à Paris, gare de Lyon, du 20 janvier au 20 mars en extérieur et Hall 1.