Coupures d'eau à Blaisy-Bas, près de Dijon, certains habitants font des réserves

Depuis plusieurs jours, le château d'eau de Blaisy-Bas, près de Dijon, est presque à sec. La faute à la sécheresse de ces derniers mois. Un manque de pluie qui n'a pas permis aux sources de se régénérer. Résultat : certains habitants manquent d'eau. On vous emmène dans la commune.

Se réveiller sans eau, c'est ce qui est arrivé vendredi 20 octobre à Amandine. Cette jeune habitante de la commune de Blaisy-Bas, près de Dijon, n'a pas eu d'eau pendant une journée. La raison : le château d'eau de la commune presque à sec à cause d'un hiver trop sec et des pluies qui se font attendre. Résultat, Amandine et d'autres ont été privés d'eau, certains ont eu un débit moins puissant, et tous ont reçus un SMS conseillant de surveiller leur consommation.

D'après le maire de la commune, Alain Lamy, une trentaine de foyers sur les 350 que compte Blaisy-Bas sont concernés par ces désagréments, soit 10% de la population. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. En juillet déjà, les habitants avaient été privés d'eau pendant trois jours. Cette fois des fuites étaient en cause. Pour certains habitants ça fait beaucoup en peu de temps. Certains regrettent le temps où la commune gérait l'eau. Une fonction désormais assurée par la Communauté de Communes.

Deux citernes en route pour approvisionner le château d'eau

Pour pallier le manque d'eau et les faibles réserves, la Communauté de Communes a donc décidé de s'approvisionner ailleurs. Dès mardi, deux citernes vont apporter 30 mètres cube d'eau chacune. Une opération qui sera renouvelée jeudi. Des solutions provisoires en attendant qu'il pleuve.

En attendant, si certains habitants n'ont pas été touchés par cette pénurie, d'autres - qui habitent près du château d'eau - font des réserves. C'est le cas de Colette qui s'est elle aussi réveillée sans eau vendredi dernier. Coutumière du fait, elle a plusieurs bidons chez elle. Deux dans sa cuisine : un pour la vaisselle rempli d'eau non potable, et un autre pour la cuisine plein d'eau potable. Même opération dans la salle de bain.

Situé juste derrière la maison de Colette, le château d'eau (dissimulé par les arbres) a des conséquences directes pour Colette, obligée de faire des réserves d'eau. © Radio France - Kathleen Comte

De son côté, Philippe Marc, responsable hydrométrie à la DREAL Bourgogne-Franche-Comté - la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - ne se veut pas alarmiste : "Les précipitations sont faibles depuis 15 jours trois semaines, l'état de nos rivières et de nos nappes ne s'améliorent donc pas. On attend l'hiver pour pouvoir les régénérer. En attendant il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Le département a déjà connu des épisodes plus graves."